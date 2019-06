Afrykańskie upały w Polsce. Później chwila odpoczynku - 25-06-2019 Przed nami upalna środa - temperatura może wzrosnąć nawet do 36 stopni Celsjusza. Później czeka nas chwila wytchnienia, ale nie za długo, bo w niedzielę znowu będzie gorąco. czytaj dalej

Do 36 stopni

Najbliższa noc zapowiada się pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od 15 st. C na wschodzie Polski do 18 st. C na Pomorzu Zachodnim. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby.

W środę po południu na Pomorzu synoptycy prognozują przelotne opady deszczu i burze, w czasie których może spaść do 10-20 litrów deszczu na metr kwadratowy. Poza tym będzie słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie od 30 st. C na Suwalszczyźnie do 36 st. C na Dolnym Śląsku. Z południowego zachodu powieje słabo i umiarkowanie, w porywach burzowych do 70 kilometrów na godzinę.

Wideo Prognoza pogody na środę

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność względną powietrza odnotujemy na północy Polsku. Może przekroczyć tam 60 procent. W pozostałych regionach będzie oscylować wokół 40-50 procent. W całej Polsce poczujemy upał, a warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w środę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 17 st. C. Wiatr powieje słabo, z południowego zachodu. Ciśnienie spadnie, o północy barometry pokażą 1012 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie 33 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spadnie, po południu wyniesie 1007 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Termometry wskażą minimalnie 17 st. C. Wiać ma słabo z południowego zachodu. Ciśnienie spadnie, o północy odnotujemy 1012 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Temperatura maksymalna sięgnie 34 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z południowego zachodu. Ciśnienie będzie spadać, po południu barometry pokażą 1009 hPa.

GDAŃSK

NOC: pogodnie. Na termometrach zobaczymy minimalnie 17 st. C. Południowo-zachodni wiatr ma być słaby. Ciśnienie spadnie, o północy wyniesie 1024 hPa.

DZIEŃ: po południu synoptycy prognozują przelotny deszcz. Możemy spodziewać się także burzy. Temperatura maksymalna osiągnie 32 st. C. Wiać będzie słabo i umiarkowanie, w porywach burzowych do 70 km/h, z południowego zachodu. Ciśnienie spadnie, po południu odnotujemy 1018 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Termometry wskażą minimalnie 17 st. C. Z południowego zachodu słabo powieje wiatr. Ciśnienie spadnie, o północy na barometrach zobaczymy 1009 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Temperatura maksymalna dojdzie do 36 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie spadnie, po południu wyniesie 1006 hPa.

KRAKÓW

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 16 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się słaby. Ciśnienie spadnie, o północy na barometrach zobaczymy 1000 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie 34 st. C. Z południowego zachodu powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie spadnie, po południu odnotujemy 995 hPa.