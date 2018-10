Prognoza pogody na jutro: lekkie pogorszenie aury

Od zachodu zacznie do Polski wkraczać strefa przelotnych opadów deszczu. W niedzielę obejmie ona już przeważający obszar kraju. Nadal będzie ciepło.

Nocą w zachodniej części kraju miejscami pojawią się słabe opady deszczu. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od 7 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 13 st. C. na Ziemi Lubuskiej. Wiatr, słaby i umiarkowany, powieje z południowego zachodu.

W najcieplejszym momencie dnia nawet 22 stopnie

W niedzielę miejscami wystąpią słabe opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maks od 16 st. C na Pomorzu do 22 st. na Podkarpaciu. Południowo-zachodni, ale skręcający od zachodu na północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany - porywach osiągnie prędkość do 50 kilometrów na godzinę.

Dobre wieści dla meteopatów

Warunki biometeo będą korzystne. Wszyscy, bez wyjątku, odczujemy ciepło.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Noc: pogodnie. Temperatura minimalna 10 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie o północy 1000 hPa i spada.

Dzień: możliwy przelotny deszcz. Temperatura maksymalna 20 st. C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 50km/h, południowo-zachodni. Ciśnienie po południu 998 hPa i spada.

POZNAŃ

Noc: przelotny opad deszczu. Temp. min. 11 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie o północy 1001 hPa i spada.

Dzień: przelotny opad deszczu. Temp. maks. 19 st. C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 50 kilometrów na godzinę, północno-zachodni. Ciśnienie po południu 1001 hPa i waha się.

GDAŃSK

Noc: przelotny opad deszczu. Temp. min. 11 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie o północy 1010 hPa i waha się.

Dzień: przelotny opad deszczu. Temp. maks. 16 st. C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 50 km/h, zachodni. Ciśnienie po południu 1010 hPa i waha się.

WROCŁAW

Noc: przelotny opad deszczu. Temp. min. 12 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie o północy 997 hPa i spada.

Dzień: przelotny opad deszczu. Temp. maks. 21 st. C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 50km/h, północno-zachodni. Ciśnienie po południu 996 hPa i spada.

KRAKÓW

Noc: pogodnie. Temp. min. 8 st. C. Wiatr słaby, południowo-zachodni. Ciśnienie o północy 988 hPa i spada.

Dzień: możliwy przelotny deszcz. Temp. maks. 22 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie spada. Ciśnienie po południu 987 hPa i spada.