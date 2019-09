Prognoza pogody na jutro: lokalne opady deszczu

Za pięć lat temperatura może być wyższa o 1,3 stopnia niż w epoce przedindustrialnej - 23-09-2019 Jak podała Światowa Organizacja Meteorologiczna, lata od 2015 do 2019 roku były najgorętszym pięcioletnim okresem w historii. Wszystko wskazuje na to, że w ciągu najbliższych pięciu lat zostanie pobity kolejny niechlubny rekord. Według prognoz średnia temperatura na świecie osiągnie prawdopodobnie poziom o 1,2-1,3 stopnia Celsjusza wyższy w stosunku do epoki przedindustrialnej. czytaj dalej

Do 22 stopni

Najbliższa noc będzie pogoda. Nad ranem lokalnie mogą pojawiać się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Termometry pokażą maksymalnie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Pomorzu Zachodnim. Ze wschodu powieje słaby wiatr.

Wtorek na ogół przyniesie pogodną aurę. Jedynie na zachodzie w godzinach popołudniowych wystąpią opady deszczu i mżawki rzędu 1-5 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 st. C na Suwalszczyźnie do 22 st. C na Podkarpaciu. Wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Wideo Prognoza pogody na wtorek

Warunki biometeorologiczne

Największa wilgotność powietrza pojawi się w regionach zachodnich kraju. W całej Polsce odczujemy komfortową temperaturę. W większości regionów warunki biometeorologiczne będą neutralne, jedynie na zachodzie pogoda wpłynie niekorzystnie na nasze samopoczucie.

Wideo Warunki biometeorologiczne we wtorek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna sięgnie 6 st. C. Wiatr będzie słaby, a powieje ze wschodu. Ciśnienie o północy osiągnie 1006 hektopaskali.

DZIEŃ: pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie 18 st. C. Wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Po południu na barometrach zobaczymy 1003 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 8 st. C. Powieje słaby, wschodni wiatr. Ciśnienie o północy sięgnie 1006 hPa.

DZIEŃ: w ciągu dnia pogodnie. Wieczorem wystąpić mogą deszcz lub mżawka. Temperatura maksymalna sięgnie 19 st. C. Z wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie po południu 1003 hPa i spada.

GDAŃSK

NOC: pogodnie. Na termometrach zobaczymy minimum 7 st. C. Wschodni wiatr powieje słabo. O północy barometry pokażą 1020 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie 17 st. C. Słabo i umiarkowanie powieje ze wschodu. Po południu ciśnienie osiągnie 1015 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Termometry pokażą minimum 8 st. C. Ze wschodu powieje słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1002 hPa.

DZIEŃ: w ciągu dnia pogodnie. Wieczorem spodziewać się należy deszczu lub mżawki. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 20 st. Wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Po południu barometry pokażą 998 hPa.

KRAKÓW

NOC: bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura minimalna wyniesie 5 st. C. Powieje słabo ze wschodu. Ciśnienie o północy sięgnie 990 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Temperatura minimalna wyniesie 22 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu. Po południu ciśnienie osiągnie 987 hPa.