Prognoza pogody na jutro: lokalne opady. Może się błyskać

Zapowiada się pogodna noc. Termometry pokażą od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Pomorzu Zachodnim. Z południowego wschodu nadciągnie wiatr umiarkowany, wiejący w porywach z prędkością do 50 kilometrów na godzinę.

Wtorek w wielu miejscach słoneczny

Na południu i zachodzie kraju prognozowane są przelotne opady deszczu, a na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej dodatkowo lokalne burze. Poza tym będzie słonecznie. W ciągu dnia spodziewamy się od 16 st. C na Podkarpaciu do 21 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr, umiarkowany i dość silny, w porywach powieje z prędkością do 70 km/h. Nadciągnie z południowego wschodu. W Tatrach pojawi się wiatr halny, który na Kasprowym Wierchu osiągnie prędkość 130 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność powietrza, której wartość przekroczy 60 procent, odnotują południowo-zachodnie regiony Polski. W pozostałych rejonach będą to wartości oscylujące w granicach od 40 do 50 procent. W całym kraju odczuwalny będzie komfort termiczny. Biomet okaże się neutralny w większości rejonów z wyjątkiem południowego zachodu, gdzie przewiduje się, że będzie niekorzystny.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

W ciągu bezchmurnej nocy możemy oczekiwać od 5 stopni Celsjusza. Z północnego wschodu powieje wiatr umiarkowany, w porywach do 50 kilometrów na godzinę. Ciśnienie o północy osiągnie wartość 1010 hPa i zacznie spadać.

W ciągu dnia zaświeci słońce. Termometry pokażą do 18 st. C. Wystąpi wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h, południowo-wschodni. Ciśnienie po południu dobije do 1007 hPa i spadnie.

POZNAŃ

Poznań czeka bezchmurna noc, z temperaturą od 6 st. C. Nadciągnie umiarkowany południowo-wschodni wiatr ,wiejący w porywach do 50km/h. Barometry o północy wskażą 1008 hPa a następnie wartość ta zacznie się zmniejszać.

W ciągu dnia możliwy przelotny deszcz, poza tym ciepło do 19 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h powieje z południowego-wschodu. Do południa ciśnienie wyniesie 1004 hPa, później zmaleje.

GDAŃSK

W nocy na niebie nie zobaczymy chmur, a temperatura wyniesie od 4 st. C. Synoptycy zapowiadają wiatr umiarkowany, w porywach do 50 km/h, południowo-wschodni. Ciśnienie będzie rosnąć aż o północy osiągnie wartość 1025 hPa, a następnie spadnie.

Dzień będzie słoneczny, a termometry pokażą 18 st. C. Pojawi się południowo-wschodni wiatr wiejący dość silnie i umiarkowanie w porywach do 70 km/h. Ciśnienie rosnąć będzie do 1021 hPa, potem zacznie spadać.

WROCŁAW

Dla Wrocławia prognozowana jest pogodna noc. I temperatura od 5 st. C. Z południowego-wschodu powieje wiatr umiarkowany, w porywach do 50 km/h. O północy ciśnienie osiągnie wartość 1000 hPa i spadnie.W dzień możliwe są przelotne deszcze lub burze. Temperatury wyniosą do 18 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h, powieje z południowego-wschodu. Ciśnienie po południu dobije do 997 hPa, następnie zacznie się zmniejszać.

KRAKÓW

Na nocnym niebie nie pojawia się chmury, a termometry pokażą od 5 st. Z umiarkowaną siłą w porywach do 50 km/h, powieje południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie o północy dojdzie do 991 hPa, potem zacznie maleć.

W ciągu dnia można spodziewać się przelotnych opadów deszczu i temperatur do 16 st. C Wystąpi wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h, południowo-wschodni. Ciśnienie po południu wyniesie 989 hPa i spadnie.