Prognoza pogody na jutro: lokalnie -7 stopni. Lodowica

Nawet -7 stopni

W nocy na niebie pojawi się dużo chmur z przejaśnieniami. Przelotnie popada śnieg, maksymalnie dosypie go do dwóch centymetrów. Pojawi się lodowica. Temperatura maksymalna sięgnie od -9 stopni Celsjusza na Podlasiu do 1 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północy.

Niedziela okaże się pochmurna z przejaśnieniami. Przelotnie pojawią się słabe opady śniegu, w wysokości do maksymalnie 2 cm. Będzie ślisko. Termometry pokażą od -7 st. C na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje z północy, a wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Warunki biometeorologiczne

Największa wilgotność powietrza pojawi się na południu kraju - wyniesie ponad 90 procent. W całej Polsce odczujemy chłód. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: pochmurno, z przelotnymi opadami śniegu. Będzie ślisko - możliwa lodowica. Temperatura minimalna wyniesie -2 st. C. Wiatr powieje z północy, słabo i umiarkowanie. Około północy barometry wskażą 1021 hektopaskali.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 0 st. C. Powieje z północy, słabo i umiarkowanie. Ciśnienie wzrośnie i w południe barometry pokażą 1025 hPa.

KRAKÓW

NOC: pochmurno, z przelotnymi opadami śniegu. Będzie bardzo ślisko - pojawi się lodowica. Temperatura minimalna sięgnie -6 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z kierunku północnego. Na barometrach o północy zobaczymy 987 hPa.

DZIEŃ: pochmurno, z przelotnymi opadami śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie -3 st. C. Wiatr z kierunku północnego powieje słabo i umiarkowanie. W południe ciśnienie osiągnie 991 hPa.

POZNAŃ

NOC: pochmurno, z przelotnymi opadami śniegu. Będzie ślisko - pojawi się lodowica. Na termometrach zobaczymy minimum 0 st. C. Powieje z kierunku północnego, a wiatr okaże się słaby i umiarkowany. O północy ciśnienie wyniesie 1012 hPa.

DZIEŃ: pochmurno, z przelotnymi opadami śniegu. Temperatura maksymalna sięgnie 1 st. C. Powieje z północy, a wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie wzrośnie - w południe barometry pokażą 1015 hPa.

WARSZAWA

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Popada słaby i przelotny śnieg. Uwaga na zamarzające kałuże, może wystąpić lodowica. Na termometrach zobaczymy minimum -6 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północy. Ciśnienie o północy sięgnie 1005 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Pojawią się też słabe i przelotne opady śniegu. Termometry pokażą maksymalnie -4 st. C. Wiatr z kierunku północnego okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1010 hPa.

WROCŁAW

NOC: pochmurno, z przelotnymi opadami śniegu. Pojawi się lodowica, będzie ślisko. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Z kierunku północnego powieje słaby i umiarkowany wiatr. O północy barometry pokażą 1007 hPa.

DZIEŃ: pochmurno, z przelotnymi opadami śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 2 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z kierunku północnego. Ciśnienie w południe osiągnie 1010 hPa.