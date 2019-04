Prognoza pogody na jutro: lokalnie deszcz i deszcz ze śniegiem

Jeszcze tylko chwila z zimowymi opadami. Będzie coraz pogodniej - 12-04-2019 Najbliższe dni upłyną przeważnie pod znakiem pogodnej aury. Znajdą się jednak miejsca, w których możliwe będą opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Miejscami silniej powieje. czytaj dalej

Do 11 stopni

W nocy na Podkarpaciu i częściowo w centrum wystąpią opady deszczu i śniegu. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy minimum od -3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Rzeszowszczyźnie. Powieje słabo z północnego wschodu.

W sobotę na południu, południowym zachodzie i częściowo w centrum pojawią się opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W pozostałych regionach dzień zapowiada się pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 st. C na Kaszubach i Suwalszczyźnie do 11 st. C na Rzeszowszczyźnie. Słabo i umiarkowanie powieje z północnego wschodu.

Wideo Prognoza pogody na sobotę

Warunki biometeorologiczne

Największa wilgotność powietrza wystąpi w południowo-zachodnich i południowych regionach i wyniesie ponad 70 procent. W całym kraju będziemy odczuwać chłód. W przeważającej części Polski pogoda nie będzie wpływać na nasze samopoczucie, w południowo-zachodnich i południowych regionach warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w sobotę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pogodnie. Termometry pokażą minimum 1 st. C. Z północnego wschodu powieje słaby wiatr. O północny ciśnienie sięgnie około 1010 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 9 st. C. Północno-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. W południe ciśnienie będzie wahać się w okolicy 1010 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna sięgnie 1 st. C. Powieje słabo z północnego wschodu. O północy na barometrach zobaczymy około 1013 hPa.

DZIEŃ: możliwy słaby deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 8 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z północnego wschodu. Ciśnienie po południu będzie oscylować w okolicy 1012 hPa.

GDAŃSK

NOC: pogodnie. Na termometrach zobaczymy minimum 0 st. C. Słabo powieje z północnego wschodu. Około północy barometry wskażą około 1027 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura maksymalna sięgnie 7 st. C. Z północnego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Po południu ciśnienie będzie wahać się w okolicy 1027 hPa.

WROCŁAW

NOC: pochmurno. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Wiatr powieje słabo z północnego wschodu. O północy na barometrach zobaczymy około 1008 hPa.

DZIEŃ: okresami deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie 6 st. C. Północno-wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Po południu ciśnienie wyniesie 1007 hPa i będzie się wahać.

KRAKÓW

NOC: okresami deszcz ze śniegiem. Temperatura minimalna sięgnie 2 st. C. Z północnego-wschodu powieje słaby wiatr. O północy barometry wskażą około 993 hPa.

DZIEŃ: okresami deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 8 st. C. Słabo i umiarkowanie powieje z północnego wschodu. Po południu ciśnienie sięgnie 993 hPa i będzie się wahać.