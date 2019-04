Prognoza pogody na jutro: lokalnie deszcz, okresami silniejszy wiatr

Pada, ale nadal za mało. "Potrzeba dwa, trzy razy tyle wody, ile wynosi niedobór" - 29-04-2019 Było, jest i będzie sucho. Opady deszczu, które pojawiły się w zeszły weekend, jedynie odrobinę poprawiły stan gleby. Jak powiedział portalowi tvnmeteo.pl profesor Roman Soja z Zakładu Geografii Fizycznej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, w całym kraju panuje bardzo trudna sytuacja. czytaj dalej

Polska pozostaje jeszcze pod wpływem niżu znad Karpat, południowa część kraju będzie w strefie frontu atmosferycznego. Jednak północ kraju znajdzie się już pod wpływem wyżu znad Rosji. We wtorek kraj pozostanie w umiarkowanie ciepłej masie powietrza polarnego.

W nocy na południu i południowym wschodzie kraju pojawi się duże zachmurzenie. Okresami należy się spodziewać opadów deszczu rzędu 5-15 litrów na metr kwadratowy. W pozostałych regionach noc powinna być pogodna. Termometry pokażą minimalnie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 8 st. C w centrum, do 10 st. C na Podkarpaciu. Z kierunków północnych powieje słaby i umiarkowany wiatr, który okresami może być dość silny.

Pogodnie, ale nie wszędzie

We wtorek w większości Polski wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. Na południu, południowym wschodzie i południowym zachodzie chmur będzie więcej, a ponadto przelotnie popada deszcz. Spadnie maksymalnie do 5-10 litrów na metr kwadratowy. W górach mogą pojawić się burze. Temperatura maksymalna sięgnie od 13 st. C na Podkarpaciu, przez 19 st. C w centrum, do 21 st. C w Wielkopolsce. Północno-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Na południu okresami może powiać silniej.

Warunki biometeorologiczne

Największa wilgotność w powietrzu wystąpi na południu kraju i wyniesie 90 procent. Mieszkańcy środkowej części Polski odczują temperaturę jako ciepłą, a południowego wschodu - jako chłodną. W pozostałych regionach dominować będzie komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne będą zróżnicowane - na północy kraju pogoda wpłynie korzystnie na samopoczucie, w pasie centralnym biomet okaże się neutralny, a na południu niekorzystny.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pogodnie. Na termometrach zobaczymy minimum 8 st. C. Północno-wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie, jednak okresami jego porywy mogą przybierać na sile. Około północy ciśnienie sięgnie 1001 hektopaskali.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie 19 st. C. Powieje z północnego-wschodu, na ogół słabo i umiarkowanie. Okresami wiatr może być silniejszy. Około południa barometry wskażą 1000 hPa, ciśnienie będzie się wahać.

TRÓJMIASTO

NOC: pogodnie. Słupki termometrów nie spadną poniżej 6 st. C. Słabo i umiarkowanie powieje z północnego wschodu. Okresami porywy wiatru mogą przybierać na sile. Około północy ciśnienie wyniesie 1018 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura nie przekroczy 17 st. C. Wiatr z północnego wschodu na ogół powieje słabo i umiarkowanie, ale okresami jego porywy mogą przybierać na sile. W południe ciśnienie osiągnie 1016 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Temperatura w najchłodniejszym momencie wyniesie 7 st. C. Z północy powieje słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Około północy barometry pokażą 1005 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 st. C. Północno-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale okresami powieje silniej. Około południa ciśnienie będzie wahać się w okolicy 1004 hPa.

WROCŁAW

NOC: Pochmurno z rozpogodzeniami. Okresami prognozowane są opady deszczu. Temperatura spadnie do 8 st. C. Powieje słaby, umiarkowany, północny wiatr. Jego porywy mogą okresami przybierać na sile. Około północy ciśnienie osiągnie 999 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie umiarkowane i duże. Wystąpią przelotne opady deszczu. Termometry pokażą w najcieplejszej chwili 18 st. C. Z północy powieje słaby i umiarkowany wiatr, który okresami może być silniejszy. Około południa na barometrach zobaczymy 999 hPa, a ciśnienie będzie się wahać.

KRAKÓW

NOC: pochmurno. Okresami pojawią się opady deszczu. temperatura minimalna wyniesie 10 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z północnego wschodu, jednak okresami wiatr będzie przybierać na sile. Około północy ciśnienie sięgnie 985 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie umiarkowane i duże. Pojawią się przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 14 st. C. Północno-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, jednak okresami może powiać silniej. Około południa ciśnienie będzie oscylować w okolicy 984 hPa.