Prognoza pogody na jutro: lokalnie intensywne opady i porywy wiatru do 100 kilometrów na godzinę

Prognoza pogody na 16 dni: ocieplenie nie potrwa długo - 03-11-2019 Na początku tygodnia będzie aż 17 stopni, ale później czeka nas ochłodzenie. czytaj dalej

Ciepła noc jak na listopad

W ciągu najbliższej doby Polska będzie się pod wpływem potężnego układu niżowego znad Wysp Brytyjskich. Nad krajem będzie przemieszczał się z zachodu na wschód chłodny front atmosferyczny z opadami deszczu, za którym popłyną z zachodu chłodniejsze masy powietrza polarno-morskiego, wypychające na wschód masy powietrza cieplejszego.

Nocą na zachodzie, północy i w centrum kraju będzie pochmurno, możliwe są opady deszczu do 5-15 l/mkw. W pozostałych regionach będzie pogodnie, choć zachmurzenie będzie stopniowo wzrastać. Temperatura wyniesie minimalnie od 7 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 12 st. C w centrum kraju oraz na południowym wschodzie. Wiatr będzie południowo-wschodni, na zachodzie powieje z północy. Powieje słabo i umiarkowanie, a okresami dość silnie, w porywach osiągnie do 50-70 kilometrów na godzinę, w górach do 80-110 km/h.

Deszczowy początek tygodnia

W poniedziałek na niebie zobaczymy sporo chmur. W całym kraju może padać, najwięcej deszczu spadnie na południu - do 15-20 l/mkw., a w pozostałych regionach do 5-10 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 11 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 14 st. C w centrum kraju, po 17 st. C na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Południowo-zachodni i zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, a okresami dość silny. W porywach osiągnie do 50-60 km/h, a w górach do 80-100 km/h.

Wideo Prognoza pogody na poniedziałek

Warunki biometeorologiczne

W pasie od Dolnego Śląska, przez Centrum po Lubelszczyznę wilgotność będzie oscylować w granicach 80 procent. Większe wartości, przekraczające 90 procent, spodziewane są na północy i południu kraju. Na krańcach północno-zachodnich odczujemy chłód, a w pozostałych regionach - komfort termiczny. Warunki biometeo będą w całym kraju niekorzystne.

Wideo Warunki biometeo w poniedziałek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pochmurno z przejaśnieniami, możliwy jest słaby deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 11 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, a okresami dość silny wiatr. Ciśnienie spada, około północy wyniesie 981 hektopaskali.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami, okresami może spaść deszcz, będzie go maksymalnie do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie 16 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, a okresami dość silny wiatr. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 978 hPa.

TRÓJMIASTO

DZIEŃ: pochmurno, okresami deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 8 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie spada, około północy wyniesie 992 hPa.

NOC: pochmurno, okresami deszcz do 5-10 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie 12 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, a okresami dość silny wiatr. Ciśnienie spada, około południa dojdzie do 988 hPa.

POZNAŃ

DZIEŃ: pochmurno, okresami deszcz. Termometry pokażą minimalnie 9 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, a okresami dość silny wiatr. Ciśnienie spada, około północy dojdzie do 979 hPa.

NOC: pochmurno z przejaśnieniami, a okresami spadnie deszcz do 5 l/mkw. Temperatura wyniesie 13 st. C. Południowo-zachodni wiatr, słaby i umiarkowany, okresami będzie dość silny. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 978 hPa.

WROCŁAW

NOC: pochmurno, okresami deszcz. Temperatura wyniesie wyniesie 10 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, a okresami dość silny wiatr. Ciśnienie spada, około północy dojdzie do 974 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami, okresami popada deszcz do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy do 14 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, a okresami dość silny wiatr. Ciśnienie waha się, około południa wyniesie 976 hPa.

KRAKÓW

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy minimalnie 10 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, a okresami dość silny. Ciśnienie spada, około północy dojdzie do 968 hPa.

DZIEŃ: pochmurno, może spaść do 5-15 l/mkw. deszczu. Na termometrach zobaczymy 14 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, a okresami dość silny wiatr. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 966 hPa.