Prognoza pogody na jutro: lokalnie przelotny deszcz i do 16 stopni

Do 16 stopni

W nocy na wschodzie kraju będzie pochmurno. Możliwe są tam opady deszczu do 10 litrów na metr kwadratowy. Poza tym zachmurzenie będzie zmienne. W kotlinach górskich zrobi się mglisto. Temperatura minimalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 9 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr, okresami silniejszy, powieje z północnego zachodu.

W poniedziałek na wschodzie kraju chmury zdominują niebo i możemy spodziewać się tam zanikających opadów deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy. Poza tym będzie na ogół pogodnie, ale po południu na krańcach zachodnich Polski pojawi się przelotny deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 11 st. C na Suwalszczyźnie do 16 st. C na Lubelszczyźnie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, okresami silniejszy, z północnego zachodu.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność względną powietrza synoptycy prognozują na wschodzie Polski. Tam odnotujemy 90 procent. W całym kraju odczujemy chłód, a warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 5 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr, okresami silniejszy, powieje z północnego zachodu. Ciśnienie wzrośnie, o północy odnotujemy 1029 hektopaskali.

DZIEŃ: pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie 12 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie wzrośnie, w Gdańsku, w południe na barometrach zobaczymy 1031 hPa.

KRAKÓW

NOC: pochmurno. Możliwe są opady deszczu. Termometry wskażą minimalnie 7 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Powieje z północnego zachodu. Ciśnienie wzrośnie, o północy barometry pokażą 995 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie duże. Synoptycy prognozują przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna nie przekroczy 12 st. C. Północno-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie wzrośnie, w południe na barometrach zobaczymy 997 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Termometry pokażą minimalnie 5 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. Ciśnienie wzrośnie, o północy odnotujemy 1020 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 12 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Powieje z północnego zachodu. Ciśnienie wzrośnie, w południe odnotujemy 1021 hPa.

WARSZAWA

NOC: pochmurno. Synoptycy prognozują opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 7 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie wzrośnie, o północy odnotujemy 1013 hPa.

DZIEŃ: Poranek zapowiada się pochmurno z zanikającym deszczem, jednak potem pojawią się przejaśnienia. Termometry pokażą maksymalnie 14 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. Ciśnienie wzrośnie, w południe barometry wskażą 1016 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Termometry pokażą minimalnie 5 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Powieje z północnego zachodu. Ciśnienie wzrośnie, o północy odnotujemy 1016 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Termometry wskażą maksymalnie 12 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. Ciśnienie będzie się wahać, w południe na barometrach zobaczymy 1016 hPa.