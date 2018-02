Prognoza pogody na jutro: lokalnie ze śniegiem. Nad gruntem zawiśnie mgła

Tydzień ze śniegiem. Sprawdźcie, gdzie spadnie i ile go będzie - 13-02-2018 Nadchodzący tydzień upłynie nam pod znakiem świeżych dostaw śniegu. Chwilami mocniej powieje. czytaj dalej

Z gęstej chmury słaby śnieg

W nocy niebo zasnują chmury, a we wschodniej części kraju spadnie słaby śnieg - dopada go od centymetra do trzech centymetrów. Lokalnie mogą wystąpić mgły oraz zamglenia. Temperatura spadnie do -6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie oraz do -3 stopni Celsjusza na Podkarpaciu. Ze zmieniających się kierunków powieje słaby, a chwilami umiarkowany wiatr.

Czwartek także zapowiada się pochmurno, choć z niewielkimi przejaśnieniami. W południowo-wschodniej części kraju należy spodziewać się zanikających opadów śniegu w wysokości do 2 centymetrów. Słupki termometrów wskażą maksymalnie od -2 stopni Celsjusza na Podlasiu do 4 stopni Celsjusza na Ziemi Lubuskiej. Z południa powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie wzrośnie, w południe wyniesie 1014 hPa.

Wideo Prognoza pogody na czwartek

Na drogi południa spadnie do sześciu centymetrów śniegu - 14-02-2018 Na południu manewrowanie pojazdem może być utrudnione przez śnieg - zarówno w nocy, jak i w dzień. Także na wschodzie spodziewamy się słabych opadów. czytaj dalej

Wilgotność względna powietrza będzie najwyższa na południowym wschodzie, gdzie spadnie śnieg. W pozostałych regionach kraju będzie odczuwalnie niższa, by na północnym zachodzie spaść poniżej 80 procent. Subiektywne odczucie temperatury podyktuje mroźny wyż znad Rosji, przez co w całej Polsce będzie chłodno. Wskutek tak wysokiej wilgotności powietrza oraz przeszywającego chłodu, to na południowym wschodzie kraju warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne. W pozostałych regionach biomet będzie neutralny.

Wideo Warunki biometeo na czwartek

Prognoza dla poszczególnych miast

TRÓJMIASTO

Dzień: pochmurno z przejaśnieniami. Na termometrach pojawi się do -1 stopnia Celsjusza. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany powieje z południowego wschodu. Ciśnienie wzrośnie, by w Gdańsku w południe wynieść 1026 hPa.

KRAKÓW

Noc: na ogół pochmurno i z opadami śniegu. Temperatura spadnie nawet do -4 stopni Celsjusza. Z północy oraz północnego wschodu powieje słaby wiatr. Na barometrach zaobserwujemy rosnące wartości ciśnienia, lecz o północy wyniesie ono jedynie 991 hPa.

Dzień: zachmurzone niebo i opady śniegu. Na termometrach nie zaobserwujemy temperatury wyższej niż 0 stopni Celsjusza. Z północnego wschodu powieje słaby wiatr, a na barometrach w południe ujrzymy wartość 995 hPa. Ciśnienie rośnie, w południe 995 hPa.

POZNAŃ

Dzień: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna wyniesie 3 stopnie Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z południowego wschodu. Ciśnienie będzie się wahało, w południe wyniesie 1014 hPa.

WARSZAWA

Noc: zanikający słaby śnieg. Momentami jedynie -4 stopnie Celsjusza na termometrach. Ze wschodu powieje słaby wiatr. Ciśnienie wzrośnie, o północy wyniesie 1012 hPa.

Jutro: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura maksymalnie wyniesie 0 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany, powieje z południowego wschodu. Ciśnienie wzrośnie, by w południe wynieść 1014 hPa.

WROCŁAW

Noc: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura spadnie nawet do -4 stopni Celsjusza. Z północnego wschodu powieje słaby wiatr. Ciśnienie wzrośnie, by o północy wynieść 1010 hPa.

Dzień: pochmurno z przejaśnieniami. Wartość temperatury wyniesie do 0 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z południowego wschodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1010 hPa, po czym będzie się wahało.