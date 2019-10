Prognoza pogody na jutro: lokalny deszcz i silny wiatr

Jedni będą mieli lato, inni złotą polską jesień. Groźnych zjawisk jednak też nie zabraknie - 10-10-2019 W kolejnych dniach zrobi się ciepło. Na termometrach miejscami zobaczymy nawet 24 stopnie Celsjusza. Deszczu będzie niewiele, za to powieje silniejszy wiatr. czytaj dalej

Powieje silniejszy wiatr

W nocy w południowo-wschodniej i północnej części kraju popada przelotny deszcz. Spadnie do 6 litrów wody na metr kwadratowy. W pozostałych regionach powinno być pogodnie. Na termometrach zobaczymy minimalnie od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z południowego zachodu. Okresami w porywach rozpędzi się do 40-60 kilometrów na godzinę. W strefie brzegowej porywy mogą przekraczać 60 km/h.

Aura w piątek na północy przyniesie przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. Na pozostałym obszarze czeka nas w miarę pogodny dzień. Temperatura maksymalna osiągnie od 12 st. C na Suwalszczyźnie do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach osiągnie do 40-60 km/h, wiać będzie z południowego zachodu. Najsilniej powieje w strefie brzegowej - porywy mogą przekraczać 70 km/h.

Warunki biometeorologiczne

W większości regionów wilgotność powietrza przekroczy 90 procent. Odczujemy chłód, a biomet okaże się na ogół neutralny. Jedynie w części północnej kraju będzie niekorzystny.

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: przelotny deszcz. Temperatura minimalna osiągnie 7 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, okresami w porywach 40-60 km/h, południowo-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1010 hektopaskali.

DZIEŃ: popada przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 14 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, okresami w porywach osiągnie do 40-60 km/h. Powieje z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, w Gdańsku, w południe wyniesie 1009 hPa.

KRAKÓW

NOC: spodziewane są przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy 7 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, okresami w porywach rozpędzi się do 40-60 km/h, południowo-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy dojdzie do 990 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura wzrośnie do 16 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, okresami w porywach osiągnie do 40-60 km/h, będzie południowo-zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 991 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do 8 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach osiągnie do 40-60 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1005 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 16 st. C. Powieje południowo-zachodni umiarkowany i dość silny wiatr, okresami w porywach jego prędkość wzrośnie do 40-60 km/h. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1004 hPa.

WARSZAWA

NOC: pogodnie. Termometry pokażą minimalnie 7 st. C. Z południowego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, okresami w porywach jego prędkość wyniesie 40-60 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy dojdzie do 1003 hPa.

DZIEŃ: na ogół pogodnie. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie 14 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach osiągnie 40-60 km/h. Powieje z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1004 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do 9 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach osiągnie do 40-60 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 1003 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura maksymalna dojdzie do 17 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny. Okresami w porywach rozpędzi się do 40-60 km/h, powieje z południowego zachodu. Ciśnienie spada, w południe dojdzie do 1002 hPa.