Prognoza pogody na jutro: lokalny śnieg. Nocą -12 stopni

Noc zapowiada się pochmurno, ale z rozpogodzeniami. W województwach północnych popada przelotny śnieg, ale utworzy warstwę nie większą niż centymetr. Na najzimniejszej tej nocy Lubelszczyźnie będzie -12 st. C, a na najcieplejszej Nizinie Szczecińskiej termometry pokażą -3 st. C. Wiatr, słaby i umiarkowany, powieje z południowego zachodu.

Lokalne opady śniegu

Także wtorek będzie pochmurny, ale z przejaśnieniami. Na Pomorzu Zachodnim i Suwalszczyźnie spadnie słaby przelotny śnieg. Temperatura maksymalna będzie utrzymywać się na poziomie od -4 st. C na Podlasiu do 2 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr, słaby i umiarkowany, nadciągnie z kierunków południowych.

Wideo Prognoza pogody na wtorek

Biomet korzystny

W całym kraju odczujemy zimno. Wilgotność powietrza będzie wynosić od 70 do 80 procent. Im dalej na północ, tym będzie wyższa. Biomet dopisze, a to oznacza, że aura będzie miała dobry wpływ na nasze samopoczucie.

Wideo Warunki biometeo we wtorek

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: pochmurno z przejaśnieniami i przelotny śnieg. Temperatura minimalna -4 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1017 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna 0 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1013 hPa.

KRAKÓW

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie -11 st. C. Wiatr słaby, południowy. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 991 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna -2 st. C. Wiatr słaby, S. Ciśnienie spada, w południe 985 hPa.

POZNAŃ

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura minimalna -6 st. C. Wiatr słaby, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1008 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna 0 st. C. Wiatr słaby, południowy. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1002 hPa.

WARSZAWA

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura minimalna -6 st. C. Wiatr słaby, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1008 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna -1 st. C. Wiatr słaby, południowy. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1002 hPa.

WROCŁAW

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatur minimalna -8 st. C. Wiatr słaby, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1004 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna 2 st. C. Wiatr słaby, południowy. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 998 hPa.