Prognoza pogody na jutro: maksymalnie 22 stopnie, miejscami deszcz

Miejscami popada deszcz

Przed nami pogodna noc. Tylko na północy kraju przelotnie popada deszcz do trzech litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 8 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, powieje z zachodu.

W poniedziałek w północnej części kraju miejscami przelotnie popada słaby deszcz do pięciu litrów wody na metr kwadratowy. Na Mazurach możliwe są burze, podczas których spadnie 10-20 l/mkw., a wiatr w porywach może rozpędzić się do 60-80 kilometrów na godzinę. Poza tym zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Termometry pokażą maksymalnie od 18 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 22 st. C na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, powieje z zachodu.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność w ciągu dnia odnotujemy na północy i w centrum kraju, wyniesie około 80 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku południowym. Wszędzie odczujemy komfort termiczny, a warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: przelotny deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 9 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy odnotujemy 1005 hPa.

DZIEŃ: przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy 19 st.C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie rośnie, w Gdańsku, w południe wyniesie 1007 hPa.

KRAKÓW

NOC: pogodnie. Termometry pokażą 12 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy na barometrach zobaczymy 981 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura wzrośnie do 21 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 983 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Termometry pokażą 10 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1001 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu możliwy słaby deszcz. Na termometrach zobaczymy 20 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe odnotujemy 1002 hPa.

WARSZAWA

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 11 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy na barometrach zobaczymy 996 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu możliwy słaby deszcz o sumie 1-5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie 20 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe odnotujemy 997 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Temperatur minimalna wyniesie 12 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy na barometrach zobaczymy 998 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura wzrośnie do 20 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z zachodu. Ciśnienie waha się, w południe odnotujemy 998 hPa.