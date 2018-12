Prognoza pogody na jutro: marznące opady wedrą się od zachodu

Weekend z deszczem, ciepłem, wiatrem. Potem powrót opadów śniegu - 05-12-2018 W najbliższych dniach czeka nas jesienna plucha - w całym kraju będą występowały opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Będzie ciepło jak na grudzień - temperatura dojdzie nawet do 11 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Może powstawać gołoledź

W ciągu następnej doby od zachodu w głąb Polski będzie postępowała zatoka niskiego ciśnienia z frontem atmosferycznym. Już w nocy na zachodzie kraju wystąpią opady deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu, powodującego gołoledź. Niebo nad pozostałymi regionami będzie pogodne, jednak pojawią się mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Może osadzać się szadź. Temperatura minimalna wyniesie od -4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, Podlasiu i Podkarpaciu do zera stopni na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie słaby, południowy.

W ciągu dnia opady deszczu, deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu, które w nocy mają występować na zachodzie Polski, będą wędrować w głąb kraju. Może powstawać gołoledź. Pogodne okażą się jedynie regiony wschodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje umiarkowanie, z południa. W porywach osiągnie prędkość do 45 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna w ciągu dnia będzie rosła ze wschodu na zachód. Będzie oscylować wokół 70-90 procent. Odczujemy na ogół chłód, a w pasie od Pomorza Zachodniego po Dolny Śląsk i Opolszczyznę komfort termiczny. W regionach wschodnich i centralnych pogoda wpłynie na samopoczucie niekorzystnie. Na wschodzie biomet okaże się neutralny.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Wystąpi mgła, osadzająca szadź. Temperatura spadnie do -3 st. C. Wiatr będzie słaby, południowy. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 1015 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Rano mglisto. Temperatura wzrośnie do 3 st. C. Umiarkowany wiatr powieje z południa, w porywach z prędkością do 40 km/h. Ciśnienie spada, po południu wyniesie 1010 hPa.

POZNAŃ

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura spadnie do -2 st. C. Wiatr okaże się słaby, południowy. Ciśnienie spada, o północy odnotujemy 1015 hPa.

DZIEŃ: pochmurno. Wystąpią opady deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu. Rano możliwa gołoledź. Temperatura nie przekroczy 4 st. C. Umiarkowany wiatr powieje z południa. W porywach rozpędzi się do 45 km/h. Ciśnienie spada, po południu wyniesie 1010 hPa.

GDAŃSK

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy najmniej -1 st. C. Wiatr będzie słaby, południowy. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 1015 hPa.

DZIEŃ: pochmurno. Wystąpią opady deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu. Rano gołoledź. Temperatura wzrośnie do 4 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, południowy. W porywach powieje z prędkością do 45 km/h. Ciśnienie spada, po południu na barometrach zobaczymy 1010 hPa.

WROCŁAW

NOC: pochmurno. Temperatura minimalna wyniesie -2 st. C. Słaby wiatr powieje z południa. Ciśnienie spada, o północy odnotujemy 1015 hPa.

DZIEŃ: wciąż pochmurno. Wystąpią opady deszczu i marznącego deszczu. Rano gołoledź. Temperatura nie przekroczy 7 st. C. Wiatr powieje umiarkowanie, z południa. W porywach rozpędzi się do 45 km/h. Ciśnienie spada, po południu wyniesie 1010 hPa.

KRAKÓW

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Pojawi się mgła, osadzająca szadź. Temperatura spadnie do -4 st. C. Wiatr okaże się słaby, południowy. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 1015 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Rano mglisto. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 3 st. C. Umiarkowany wiatr powieje z południa, w porywach z prędkością do 40 km/h. Ciśnienie spada, po południu odnotujemy 1010 hPa.