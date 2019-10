Gęste mgły. Ostrzeżenia IMGW w połowie kraju - 22-10-2019 Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silną mgłą. Miejscami widzialność może być ograniczona do 100 metrów. czytaj dalej

Mglisty początek dnia

W nocy w całym kraju liczne mgły będą ograniczały widzialność do 100 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 10 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie wiał słabo, ze wschodu.

Mgły ustąpią dopiero w późnych godzinach porannych. Później środa zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 15 st. C na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany powieje ze wschodu.

Wideo Prognoza pogody na środę

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza będzie oscylować w granicach od 60 do 70 procent. Na ogół poczujemy komfort termiczny, jedynie mieszkańcy północnych regionów kraju odczują chłód. Biomet wszędzie będzie korzystnie wpływać na nasze samopoczucie.

Wideo Warunki biometeorologiczne w środę

Prognoza pogody dla wybranych miast

NOC: pogodnie, ale mglisto. Temperatura spadnie do 9 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby, powieje ze wschodu. Ciśnienie około północy spadnie do 1010 hPa.

DZIEŃ: rano mglisto, w dzień dość pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 18 st. C. Wiatr będzie wiał słabo i umiarkowanie, z kierunku wschodniego. Ciśnienie spada, po południu wyniesie 1008 hPa.



POZNAŃ

NOC: pogodnie, ale mglisto. Temperatura minimalna wyniesie 9 st. C. Wiatr będzie słaby, wschodni. Ciśnienie o północy spadnie do 1012 hPa.

DZIEŃ: rano mglisto, w dzień dość pogodnie. Temperatura wzrośnie do 17 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, ze wschodu. Ciśnienie spada, po południu wyniesie 1010 hPa.



GDAŃSK

NOC: pogodnie. Termometry pokażą 8 st. C. Będzie wiał słaby, wschodni wiatr. Ciśnienie o północy spadnie do 1022 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura wyniesie maksymalnie 6 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, z kierunku wschodniego. Ciśnienie po południu spadnie do 1021 hPa.

NOC: pogodnie, ale mglisto. Temperatura spadnie do 9 st. C. Wiatr będzie słaby, wschodni. Ciśnienie o północy spadnie do 1008 hPa.

DZIEŃ: rano mglisto, w dzień dość pogodnie. Na termometrach zobaczymy do 19 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, ze wschodu. Ciśnienie spada, po południu wyniesie 1005 hPa.



KRAKÓW

NOC: pogodnie, ale mglisto. Temperatura minimalna wyniesie 10 st. C. Będzie wiał słaby, wschodni wiatr. Ciśnienie o północy spadnie do 997 hPa.

DZIEŃ: rano mglisto, w dzień dość pogodnie. Termometry wskażą do 20 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, z kierunku wschodniego Ciśnienie po południu spadnie do 994 hPa.