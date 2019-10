Z każdym dniem coraz chłodniej. Na horyzoncie widać też deszcz - 23-10-2019 Z każdym kolejnym dniem będzie robiło się coraz chłodniej. W poniedziałek termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia zaledwie 13 stopni Celsjusza. Od niedzieli zaczną pojawiać się też przelotne opady deszczu. czytaj dalej

Na noc zapowiadane są mgły, które ograniczą widzialność do 100-300 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 5 stopni Celsjusza na Podlasiu do 11 st. C na Podkarpaciu. Powieje przeważnie słaby, miejscami umiarkowany, południowo-wschodni wiatr.

>>>SPRAWDŹ OSTRZEŻENIA IMGW

Mgliście

Kiedy znikną poranne mgły, niebo przysłonią chmury. Prognozowane jest małe i umiarkowane zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18 st. C na Podlasiu do 25 st. C w Małopolsce. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Wideo Prognoza pogody na czwartek

Warunki biometeorologiczne

Na przeważającym obszarze kraju wilgotność powietrza będzie wyższa niż 70 procent. Na północy wilgotność spadnie poniżej 70 procent. Odczujemy komfort termiczny, a biomet okaże się neutralny.

Wideo Warunki biometeorologiczne

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Mgły nad Polską. Ostrzeżenia IMGW w dużej części kraju - 23-10-2019 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silną mgłą na terenie ośmiu województw. W tych miejscach należy zachować szczególną ostrożność podczas jazdy samochodem. czytaj dalej

NOC: mglista. Temperatura spadnie do 7 st. C. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, o północy dojdzie do 1019 hPa.

DZIEŃ: rano mgły, później nastąpi rozpogodzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie do 17 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z południowego wschodu. Ciśnienie spada, w Gdańsku w południe sięgnie 1013 hPa.

KRAKÓW

NOC: mglista. Temperatura minimalna wyniesie 9 st. C. Wiatr powieje przeważnie słabo, z południowego wschodu. Ciśnienie spada, o północy dojdzie do 988 hPa.

DZIEŃ: poranek mglisty, później słonecznie. Termometry wskażą do 25 st. C. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 983 hPa.

POZNAŃ

NOC: mglista. Na termometrach zobaczymy minimalnie 9 st. C. Wiatr powieje przeważnie słabo, z południowego wschodu. Ciśnienie spada, o północy dojdzie do 1004 hPa.

DZIEŃ: rano mgła, później zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura wyniesie maksymalnie 21 st. C. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 999 hPa.

WARSZAWA

NOC: mgliście, chociaż miejscami będzie pogodnie. Termometry wskażą minimalnie 8 st. C. Wiatr powieje słabo, z południowego wschodu. Ciśnienie spada, o północy dojdzie do 1005 hPa.

DZIEŃ: poranek mglisty, później zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 20 st. C. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 1000 hPa.

WROCŁAW

NOC: mgliście. Temperatura spadnie do 10 st. C. Powieje słaby, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie spada, o północy dojdzie do 1000 hPa.

DZIEŃ: poranek mglisty, później zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy do 23 st. C. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe sięgnie 995 hPa, spada.