Prognoza pogody na jutro: mglista noc, lokalnie deszczowy i burzowy dzień

Powrót gorącej i gwałtownej pogody - 31-08-2018 Wróci gorące, a chwilami upalne lato. Nie zabraknie także burz, które mogą być gwałtowne ze względu na ulewny deszcz i porywisty wiatr. czytaj dalej

Opady deszczu i burze

Nocą w województwach południowych może popadać słaby deszcz. Na wschodzie możliwe są lokalne mgły, które będą ograniczać widzialność do 100-300 metrów. Poza tym będzie dość pogodnie. Temperatura wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 16 st. C na Podkarpaciu. Wiatr okaże się słaby, miejscami umiarkowany, powieje z kierunków zmiennych.

Początek weekendu w południowej części kraju upłynie pod znakiem chmur i przelotnych opadów deszczu. Na Podkarpaciu i w Małopolsce mogą wystąpić burze z opadami deszczu rzędu 20 litrów na metr kwadratowy i porywami wiatru dochodzącymi do 80 kilometrów na godzinę. Poza tym będzie dość pogodnie. Termometry pokażą od 21 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 26 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany zmienny wiatr.

Wideo Prognoza pogody na sobotę

Warunki biometeorologiczne

Największą wilgotność powietrza odnotujemy na południu, będzie się ona zmniejszać w kierunku północnym. W całym kraju odczujemy komfort termiczny. W południowej części Polski warunki biometeorologiczne będą niekorzystne, a na pozostałym obszarze - neutralne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w sobotę

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Zgubiona żona, bolące kolana. TOPR podsumowuje sezon - 30-08-2018 W tegorocznym sezonie letnim ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego odnotowali mniej interwencji niż w analogicznym okresie w zeszłym roku. Przyczyny upatruje się w deszczowej, lipcowej pogodzie, która zniechęcała turystów do wychodzenia wysoko w góry. czytaj dalej

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do 13 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy barometry pokażą 1020 hPa.

DZIEŃ: dość pogodnie. Temperatura wzrośnie do 25 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, w Gdańsku, w południe wyniesie 1024 hPa.

KRAKÓW

NOC: pochmurno i słaby deszcz. Termometry pokażą 15 st. C. Słaby wiatr powieje z północnego wschodu. Ciśnienie waha się, o północy dojdzie do 990 hPa.

DZIEŃ: przelotny deszcz i burza (10-20 l/mkw. opadu i porywy wiatru do 80 km/h). Temperatura wzrośnie do 24 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego wschodu. Ciśnienie waha się, w południe na barometrach mieszkańcy Krakowa zobaczą 990 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do 12 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny. Ciśnienie rośnie, o północy barometry pokażą 1010 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie zmienne. Termometry wskażą 23 st. C. Z północnego wschodu powieje słaby wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe barometry pokażą 1012 hPa.

WARSZAWA

"Jeśli mnie widzisz, płacz". Pokazały się kamienie zapowiadające klęskę - 30-08-2018 Czechy, jak wiele europejskich krajów zmagają się ze skutkami suszy. Spada poziom wód w rzekach, a na brzegu Łaby ukazały się kamienie, które zobaczyć można tylko w wyjątkowych sytuacjach. czytaj dalej

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Wiać będzie słaby wiatr, przeważnie z północnego wschodu. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 1008 hPa.

DZIEŃ: rano pogodnie, potem zachmurzenie wzrośnie. Temperatura dojdzie do 25 st. C. Z północnego wschodu powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1010 hPa.

WROCŁAW

NOC: pochmurno i słaby deszcz. Temperatura spadnie do 14 st. C. Słaby wiatr powieje z północnego wschodu. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 1006 hPa.

DZIEŃ: pochmurno i słaby deszcz. Termometry pokażą do 22 st. C. Z północnego wschodu powieje słaby wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1008 hPa.