Prognoza pogody na jutro: mglista noc, w dzień do 23 stopni i silny wiatr

Do 23 stopni

Przed nami mglista noc na wschodzie kraju. Pojawią się tam mgły ograniczające widzialność do 200-400 metrów. W pozostałej części kraju będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza na Górnym Śląsku do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr, słaby i umiarkowany, powieje z południowego zachodu. W województwach północnych w porywach rozpędzi się do 40-65 kilometrów na godzinę.

W sobotę wystąpi zachmurzenie małe i umiarkowane. Termometry pokażą od 17 st. C na Podlasiu do 23 st. C na Podkarpaciu. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, w północnej części kraju w porywach powieje do 40-70 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność w ciągu dnia odnotujemy na północy kraju, wyniesie około 70 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku południowym do około 60. W całym kraju odczujemy komfort termiczny, a warunki biometeorologiczne okażą się korzystne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 9 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad ranem silniejszy, powieje z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy na barometrach zobaczymy 1019 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Termometry pokażą 18 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni, w porywach rozpędzi się do 40-60 km/h. Ciśnienie spada, w Gdańsku w południe wyniesie 1014 hPa.

KRAKÓW

NOC: mglisto. Temperatura minimalna wyniesie 8 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy odnotujemy 994 hPa.

DZIEŃ: rano mglisto, potem słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalna 22 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 991 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Termometry pokażą 9 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy na barometrach zobaczymy 1012 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura wzrośnie do 20 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 1008 hPa.

WARSZAWA

NOC: miejscami mglisto. Temperatura minimalna wyniesie 8 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy na barometrach zobaczymy 1010 hPa.

DZIEŃ: rano mglisto, potem zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Termometry pokażą 20 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południowego zachodu. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 1006 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Na termometrach zobaczymy 11 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1008 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura wzrośnie do 21 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 1005 hPa.