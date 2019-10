Orionidy przetną niebo. Październikowa noc "spadających gwiazd" - 21-10-2019 Dzisiejszej nocy warto spojrzeć w niebo. Zobaczyć będzie można na nim Orionidy. Sprawdź, gdzie pogoda będzie sprzyjać obserwacjom. czytaj dalej

Mglista noc

W ciągu najbliższej doby Polska pozostanie na skraju słabego układu niżowego przemieszczającego się nad Bałtykiem oraz krajami nadbałtyckimi. Od południa na pogodę będzie wpływać wyż znad Bałkanów. Z południa wciąż napływa ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego.

Noc w niemal całym kraju będzie pogodna, jedynie na północy okaże się pochmurna. Miejscami pojawią się gęste mgły i zamglenia. Na termometrach zobaczymy minimalnie od 7 stopni Celsjusza na Śląsku, przez 9 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na Wybrzeżu. Powieje słaby wiatr z południa i zachodu.

Słoneczny wtorek

Rano miejscami wystąpią mgły i zamglenia. Na północy kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. W pozostałych regionach zobaczymy dużo słońca. Termometry wskażą maksymalnie od 16 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 19 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na Podkarpaciu. Z zachodu i południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w przeważającej części kraju wyniesie poniżej 70 procent, jedynie na północy Polski może być większa niż 80 procent. W większości województw odczujemy ciepło, tylko na północy kraju - komfort termiczny. Biomet okaże się korzystny dla wszystkich regionów.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Więcej chmur, miejscami mgły. W wielu regionach nadal powyżej 20 stopni - 21-10-2019 W najbliższych dniach pojawiać się będą liczne mgły i zamglenia. Synoptycy nie zapowiadają jednak opadów deszczu, a termometry pokażą miejscami nawet 24 stopnie Celsjusza.

NOC: pogodna. Nad ranem może być mglisto i pochmurno. Na termometrach zobaczymy minimalnie 9 st. C. Wiatr powieje słabo, z południa. Ciśnienie w Warszawie około północy sięgnie 1010 hPa, rośnie.

DZIEŃ: rano mglisto i pochmurno, później wystąpią rozpogodzenia. Temperatura wyniesie maksymalnie 20 st. C. Wiatr powieje z południowego zachodu, słabo i umiarkowanie. Ciśnienie w Warszawie około południa dojdzie do 1010 hPa, nie wystąpią większe zmiany.

TRÓJMIASTO

NOC: pochmurna i mglista. Temperatura spadnie do 10 st. C. Wiatr powieje słabo, z południa. Ciśnienie około północy sięgnie 1020 hPa, rośnie.

DZIEŃ: pochmurny z większymi przejaśnieniami. Maksymalna prognozowana temperatura to 18 st. C. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie około południa dojdzie do 1021 hPa, bez większych zmian.

POZNAŃ

NOC: pogodna, chociaż nad ranem mogą pojawić się mgły i chmury. Na termometrach zobaczymy od 9 st. C. Z zachodu powieje słaby wiatr. Ciśnienie około północy sięgnie 1011 hPa, rośnie.

Gęsta mgła. Ostrzeżenia i prognoza zagrożeń IMGW - 21-10-2019 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silną mgłą. Alarmy dotyczą dwóch województw. Obowiązuje również prognoza pogodowych zagrożeń na najbliższe dni.

DZIEŃ: ranek okaże się mglisty i pochmurny, później pojawią się rozpogodzenia. Termometry wskażą do 19 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z zachodu. Ciśnienie około południa dojdzie do 1011 hPa. Nie wystąpią większe wahania.

WROCŁAW

NOC: pogodna, nad ranem może być mglisto i pochmurno. Temperatura wyniesie minimalnie od 10 st. C. Z zachodu powieje słaby wiatr. Ciśnienie około północy sięgnie 1008 hPa, rośnie.

DZIEŃ: mglisty i pochmurny poranek, później rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 20 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z zachodu. Ciśnienie około południa dojdzie do 1008 hPa, bez większych zmian.

KRAKÓW

NOC: pogodna. Termometry wskażą minimalnie 8 st. C. Z zachodu powieje słaby wiatr. Ciśnienie około północy sięgnie 996 hPa, rośnie.

DZIEŃ: pogodny. Temperatura wyniesie maksymalnie do 22 st. C. Wiatr południowo-zachodni powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie około południa dojdzie do 996 hPa, bez większych zmian.