Nocą w całym kraju będzie pochmurno. W niektórych regionach Polski mgła ograniczy widzialność do 100 metrów. W ciągu dnia pojawią się rozpogodzenia, a na termometrach zobaczymy do 16 stopni Celsjusza.

Północ kraju zasnują mgły

Nocą będzie na ogół pochmurno i mglisto. Mgła ograniczy widzialność do 100 metrów. W miejscach, gdzie się pojawi, możliwa jest mżawka. Temperatura minimalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 6 st. C na zachodzie kraju. Z południa powieje słaby wiatr.

Piątkowy poranek przywita nas mgłami. Na północy kraju mogą utrzymywać się przez większą część dnia. Od południa synoptycy przewidują rozpogodzenia postępujące w głąb kraju. Temperatura maksymalna będzie się wahać od 10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 16 st. C na Podkarpaciu. Z południa powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Warunki biometeorologiczne

Warunki biometeorologiczne okażą się neutralne. Największą wilgotność powietrza synoptycy prognozują na północy i północnym wschodzie kraju. W tamtych rejonach może przekroczyć 80 procent. Najniższą wilgotność powietrza odnotujemy na południu i będzie oscylować wokół 70 procent. W północnych regionach kraju odczujemy chłód. W pozostałej części Polski odczujemy komfort termiczny i wilgoć.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pochmurno. Mgła ograniczy widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna wyniesie 5 stopni Celsjusza. Z południa powieje słaby wiatr. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 1008 hPa.

DZIEŃ: poranek będzie mglisty. Synoptycy prognozują pogodne popołudnie. Na termometrach maksymalnie 13 stopni Celsjusza. Z południa powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, a po południu barometry pokażą 1006 hPa.

POZNAŃ

NOC: pochmurno. Mgła ograniczy widzialność do 100 metrów. Temperatura minimalnie wyniesie 5 stopni Celsjusza. Słaby wiatr powieje z południa. Ciśnienie będzie spadać, a o północy osiągnie 1011 hPa.

DZIEŃ: pochmurno i mglisto. Na termometrach maksymalnie 12 stopni Celsjusza. Z południa powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, po południu na barometrach zobaczymy 1007 hPa.

GDAŃSK

NOC: pochmurno. Mgła ograniczy widzialność do 100 metrów. Na termometrach minimalnie 4 stopnie Celsjusza. Słaby wiatr powieje z południa. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1022 hPa.

DZIEŃ: pochmurno i mglisto. Temperatura maksymalnie wyniesie 11 stopni Celsjusza. Z południa powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie spadać, po południu barometry wskażą 1018 hPa.

WROCŁAW

NOC: pochmurno i mglisto. Na termometrach zobaczymy minimalnie 6 stopni Celsjusza. Z południa powieje słaby wiatr. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 1008 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura nie przekroczy 14 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Powieje z południa. Ciśnienie spadnie, a po południu na barometrach zobaczymy 1003 hPa.

KRAKÓW

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Mgła ograniczy widzialność do 500 metrów. Temperatura minimalnie osiągnie 3 stopnie Celsjusza. Z południa powieje słaby wiatr. Ciśnienie spadnie, a na barometrach zobaczymy 996 hPa.

DZIEŃ: poranek będzie mglisty. Synoptycy prognozują pogodne popołudnie. Temperatura nie przekroczy 16 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z południa. Ciśnienie spada, po południu na barometrach zobaczymy 992 hPa.