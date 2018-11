Pożegnanie ze słońcem. Powrót chmur, deszczu i silniejszego wiatru - 07-11-2018 Kończy się pogodowe rozpieszczanie, przypomni o sobie aura bardziej typowa dla listopada. Z każdym dniem będzie bardziej pochmurno i mglisto, w weekend pojawi się słaby deszcz. Może też mocniej powiać. Temperatura nie przekroczy 17 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Pochmurno z przejaśnieniami

W większości kraju w nocy pojawi się małe i umiarkowane zachmurzenie. Jedynie na północnym wschodzie okaże się duże. Termometry pokażą od 3 stopni Celsjusza w Małopolsce do 8 st. C w centrum i na Dolnym Śląsku. Wiatr z kierunku południowo-wschodniego powieje słabo i umiarkowanie.

W czwartek w ciągu dnia chmur na niebie pojawi się sporo, ale wystąpią przejaśnienia. Nad ranem będzie mglisto. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 st. C na Suwalszczyźnie, przez 16 st. C w centrum, do 17 st. C w Małopolsce. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, dla większości kraju z południa, a dla zachodu z kierunku zachodniego.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza będzie zróżnicowana. Na zachodzie i północnym wschodzie wyniesie ponad 80 procent, najmniejsze okaże się na południowym zachodzie - poniżej 70 procent wilgotności. Na ogół odczuwany będzie komfort termiczny, tylko na północnym wschodzie chłód. Choć pogoda nie zapowiada się perfekcyjnie, to biomet w całym kraju ma być korzystny.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pochmurno z przejaśnieniami i mglisto. Na termometrach zobaczymy minimum 6 stopni Celsjusza. Powieje z południowego wschodu, słabo i umiarkowanie. Około północy barometry pokażą 1006 hektopaskali.

DZIEŃ: nad ranem pochmurno i mglisto, rozpogodzi się w ciągu dnia. Temperatura sięgnie maksymalnie 15 st. C. Wiatr z kierunku południowo-wschodniego okaże się słaby i umiarkowany. Około południa wahające się ciśnienie osiągnie 1007 hPa.

TRÓJMIASTO

NOC: pochmurno z przejaśnieniami i mglisto. Temperatura spadnie do 6 st. C. Wiatr słabo i umiarkowanie powieje z południowego wschodu. Około północy ciśnienie wyniesie 1018 hPa.

DZIEŃ: nad ranem pochmurno i mglisto, w ciągu dnia rozpogodzenia. W najcieplejszej chwili będzie 13 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, z kierunku południowo-wschodniego. Ciśnienie będzie się wahać, około południa osiągnie 1018 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie, nad ranem mglisto. Temperatura w najchłodniejszej chwili wyniesie 7 st. C. Wiatr z południowego-wschodu powieje słabo i umiarkowanie. Na barometrach zobaczymy 1006 hPa.

DZIEŃ: poranek pochmurny i mglisty, potem rozpogodzenia. Temperatura nie przekroczy 14 st. C. Południowo-zachodni wiatr zapowiada się jako słaby lub umiarkowany. Około południa ciśnienie wzrośnie do 1007 hPa i będzie się wahać.

WROCŁAW

NOC: pogodnie, nad ranem pojawią się mgły. Nie będzie chłodniej niż 8 st. C. Słabo i umiarkowanie powieje z południa. Na barometrach o północy zobaczymy 1002 hPa.

DZIEŃ: nad ranem pochmurno i mglisto, potem rozpogodzenia. Temperatura osiągnie do 16 st. C. Południowo-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Około południa barometry pokażą 1003 hPa, a ciśnienie będzie się wahać.

KRAKÓW

NOC: pogodnie, nad ranem mgły. Minimalna temperatura wyniesie 3 st. C. Wiatr z kierunku południowo-wschodniego okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie około północy sięgnie 993 hPa.

DZIEŃ: poranek pochmurny i mglisty, potem pogodnie. Najwyższa spodziewana temperatura to 17 st. C. Wiatr powieje z południa, słabo i umiarkowanie. Około południa ciśnienie, które będzie się wahać, wyniesie 993 hPa.