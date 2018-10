Prognoza pogody na jutro: mglisty poranek, potem zaświeci słońce

Potężny wir definitywnie zmieni pogodę. Na horyzoncie widać śnieg - 12-10-2018 W świetle najnowszych materiałów prognostycznych "złota polska jesień" ma się ku końcowi. Pod koniec października do Europy Środkowej wleje się strumień zimnego powietrza z północy, który może przynieść pierwsze opady śniegu. "Chłońmy piękne polskie babie lato. Za dziesięć dni to się skończy" - prognozuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. czytaj dalej

Nad ranem mglisto, potem słonecznie

Noc zapowiada się pogodnie. Nad ranem jednak utworzą się liczne mgły i zamglenia. Temperatura minimalna wyniesie od 5 stopni Celsjusza w Małopolsce i Kielecczyźnie, przez 7 st. C w centrum kraju, po 12 st. C. na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr z kierunku południowo-wschodniego powieje słabo i umiarkowanie.

Rano miejscami pojawią się mgły i zamglenia. W dzień będzie słonecznie i ciepło. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19 st. C. na Suwalszczyźnie, przez 22 st. C. w centrum, po nawet 25 st. C. na Dolnym Śląsku. Wiatr na zachodzie może okazać się okresami dość silny. Jednak w większości kraju nie będzie problemem - powieje słabo i umiarkowanie, z kierunku południowo-wschodniego.

Wideo Prognoza pogody na sobotę

Warunki biometeorologiczne

Największą wilgotność powietrza odczują mieszkańcy północy. Wyniesie ponad 60 procent. Będzie zmniejszać się w kierunku południowym. W całym kraju odczujemy ciepło. Biomet okaże się korzystny.

Wideo Warunki biometeorologiczne na sobotę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Noc: pogodnie. Nad ranem możemy się spodziewać miejscowych mgieł. Na termometrach zobaczymy minimum 8 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z kierunku południowo-wschodniego. Około północy barometry pokażą 1017 hektopaskali.

Dzień: nad ranem mglisto, ale dzień będzie słoneczny. Temperatura wyniesie maksymalnie 21 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie nieznacznie spadnie, do 1016 hPa.

TRÓJMIASTO

Smog nie tylko w Krakowie - 11-10-2018 Pogoda w ostatnich dniach nadal przypomina bardziej letnią niż jesienną, ale noce bywają już chłodne. Przybywa dymiących kominów, to sprzyja tworzeniu smogu. W niektórych miejscowościach w czwartek jakość powietrza pozostawia sporo do życzenia. czytaj dalej

Noc: pogodnie, nad ranem miejscami pojawią się mgły. Termometry pokażą minimum 9 st. C. Południowo-wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Około północy ciśnienie osiągnie 1028 hPa.

Dzień: rano mgły będą się utrzymywać. Dzień zapowiada się jednak słonecznie i ciepło - odnotujemy 21 st. C. Wiatr powieje z południowego wschodu, słabo i umiarkowanie. W południe na barometrach zobaczymy 1027 hPa.

POZNAŃ

Noc: pogodnie. Nad ranem mogą pojawić się mgły. Temperatura wyniesie minimalnie 10 st. C. Słabo i umiarkowanie powieje z południowego-wschodu. O północy barometry pokażą 1016 hPa.

Dzień: nad ranem mglisto, potem słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 23 st. C. Powieje z południowego wschodu, głównie słabo i umiarkowanie, ale okresami wiatr może okazać się dość silny. W południe na barometrach zobaczymy 1015 hPa.

WROCŁAW

Ciepło płynie znad Rosji - 11-10-2018 W ciągu następnej doby Polska pozostanie pod wpływem rozległego wyżu Wiktor znad Rosji. czytaj dalej

Noc: głównie pogodnie, jednak nad ranem pojawią się mgły. Termometry pokażą minimum 10 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Około północy ciśnienie sięgnie 1013 hPa.

Dzień: ranek okaże się miejscami mglisty, potem będzie słonecznie. Temperatura wyniesie nawet 25 st. C. Południowo-wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie, ale okresami może być nieco silniejszy. Ciśnienie wyniesie 1011 hPa.

KRAKÓW

Noc: pogodnie, nad ranem miejscami mglisto. Na termometrach minimum 5 st. C. Wiatr z kierunku południowo-wschodniego powieje słabo i umiarkowanie. O północy barometry pokażą 1002 hPa.

Dzień: poranek będzie miejscami mglisty, dzień zapowiada się jednak słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie 21 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, z kierunku południowo-wschodniego. O północy ciśnienie spadnie do 1001 hPa.