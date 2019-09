Przed nami pochmurne dni. W poniedziałek intensywnie popada - 26-09-2019 W weekend przelotnie popada deszcz, na niebie pojawi się też słońce. Na początku przyszłego tygodnia wystąpią intensywne opady deszczu. Może też zagrzmieć. czytaj dalej

Mglisty poranek

W nocy będzie pochmurno i mglisto. Na południowym wschodzie i w centrum kraju możliwa jest mżawka lub słaby deszcz. Na termometrach zobaczymy od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr powieje słabo z południa.

W piątek rano mogą pojawić się mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. W ciągu dnia wystąpią postępujące od zachodu do centrum opady deszczu. Na wschodzie kraju do wieczora będzie pogodnie. Termometry pokażą od 17 st. C na Suwalszczyźnie i Pomorzu Zachodnim do 22 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa.

Wideo Prognoza pogody na piątek

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność w ciągu dnia odnotujemy na zachodzie Polski, wyniesie około 90 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku wschodnim do około 70 procent. W całym kraju odczujemy komfort termiczny. Na zachodzie i w centrum warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne, w pozostałych regionach neutralne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w piątek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Pogodą w Polsce rządzi niż Lysander - 26-09-2019 W ciągu następnej doby Polska pozostanie w zasięgu niżu Lysander znad Szkocji i związanych z nim frontów atmosferycznych. czytaj dalej

NOC: pochmurno i mglisto, możliwa mżawka. Na termometrach zobaczymy 9 st. C. Powieje słaby, południowy wiatr. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1002 hPa.

DZIEŃ: rano pojawi się mgła, potem będzie pogodnie. Wieczorem może spaść deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 19 st. C. Z południa powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, po południu odnotujemy 1000 hPa.

POZNAŃ

NOC: pochmurno i mglisto. Temperatura minimalna wyniesie 10 st. C. Powieje słaby, południowy wiatr. Ciśnienie spada, o północy na barometrach zobaczymy 1003 hPa.

DZIEŃ: okresami popada deszcz. Temperatura sięgnie 19 st. C Z południa powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, po południu odnotujemy 1001 hPa.

GDAŃSK

Polacy uwięzieni na wodach Antarktyki. Brawurowa akcja ratunkowa - 26-09-2019 Grupa polskich badaczy utknęła na pontonie u wybrzeży Antarktydy. Zawiódł silnik w ich łodzi. Na pomoc ruszyła brygada chilijskich sił powietrznych. czytaj dalej

ogodnie. Temperatura minimalna wyniesie

9

st. C. Powieje s

łaby wiatr z południa.

Ciśnienie spada, o północy sięgnie 1015 hPa

.

NOC: p

DZIEŃ: rano pogodnie, po południu może spaść deszcz. Termometry wskażą 18 st. C. Z południa powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, po południu na barometrach zobaczymy 1012 hPa.

WROCŁAW

NOC: pochmurno i mglisto. Temperatura minimalna wyniesie 10 st. C. Powieje słaby wiatr z południa. Ciśnienie o północy sięgnie 1000 hPa, spada.

DZIEŃ: okresami popada deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 20 st. C. Południowy wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, po południu odnotujemy 997 hPa.

KRAKÓW

NOC: pochmurno i mglisto z możliwą mżawką. Termometry pokażą 9 st. C Powieje słaby, południowy wiatr. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 990 hPa.

DZIEŃ: mglisty poranek, potem będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 22 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z południa. Ciśnienie spada, po południu odnotujemy 988 hPa.