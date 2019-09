Prognoza pogody na jutro: mgły, lokalny deszcz, chłód

W nocy na Pomorzu, Mazowszu oraz północnym wschodzie kraju wystąpią słabe opady deszczu. Poza tym będzie mglisto. Temperatura wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 12 st. C nad Zatoką Gdańską. Z zachodu powieje słaby wiatr.

Deszcz w kilku miejscach

W sobotę na Kaszubach i północnym wschodzie Polski popada słabo deszcz. W innych regionach zagości pogodna aura. Termometry wskażą od 15 st. C na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z zachodu.

Wideo Prognoza pogody na sobotę

Warunki biometeorologiczne

W południowo-zachodniej części Polski wilgotność powietrza wyniesie poniżej 50 procent. Na północno-wschodnim krańcu kraju może osiągnąć wartości powyżej 70 procent. Na zachodzie i południowym zachodzie kraju odczujemy komfort termiczny, a w pozostałych regionach chłód. Biomet okaże się neutralny w większości województw. Jedynie na Pomorzu i Warmii może być niekorzystny.

Wideo Warunki biometeorologiczne w sobotę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Lato ładnie się z nami pożegna. Uwaga - na horyzoncie intensywne opady - 20-09-2019 Zapowiada się pogodny weekend. W niedzielę termometry pokażą maksymalnie 24 stopnie Celsjusza. Potem powróci deszczowa aura. czytaj dalej

NOC: możliwy słaby deszcz. W nocy temperatura co najmniej 8 st. C. Powieje słaby, zachodni wiatr. Ciśnienie o północy dojdzie do 1009 hPa, waha się.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Maksymalna prognozowana temperatura to 17 st. C. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie po południu sięgnie 1009 hPa, waha się.



POZNAŃ

NOC: pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 7 st. C. Słaby wiatr powieje z zachodu. Ciśnienie o północy dojdzie do 1012 hPa, waha się.

DZIEŃ: pogodnie. Termometry wskażą maksymalnie 18 st. C. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie po południu sięgnie 1011 hPa, waha się.



GDAŃSK

Od soboty na kilka dni wróci ciepło - 20-09-2019 Noc z czwartku na piątek przyniosła w niemal całej Polsce chłodną i nieprzyjemną aurę. W Łodzi termometry wskazywały jedynie pół stopnia Celsjusza. Jednak - jak powiedział w programie "Wstajesz i wiesz" prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski - w sobotę do naszego kraju zacznie napływać nieco cieplejsze powietrze. W niedzielę temperatura może sięgnąć 24 stopni. czytaj dalej

NOC: okresami spadnie słaby deszcz. Na termometrach zobaczymy od 12 st. C. Powieje słaby, zachodni wiatr. Ciśnienie o północy dojdzie do 1020 hPa, waha się.

DZIEŃ: okresami słaby deszcz. Temperatura sięgnie maksymalnie 17 st. C. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany. Ciśnienie po południu sięgnie 1020 hPa, waha się.



WROCŁAW

NOC: pogodnie. Termometry wskażą od 5 st. C. Wiatr powieje słabo z zachodu. Ciśnienie o północy dojdzie do 1009 hPa, waha się.

DZIEŃ: pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 20 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Ciśnienie po południu sięgnie 1008 hPa, waha się.



KRAKÓW

NOC: pogodnie. Temperatura wyniesie minimalnie 3 st. C. Z zachodu powieje słaby wiatr. Ciśnienie o północy dojdzie do 997 hPa, waha się.

DZIEŃ: pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 19 st. C Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z zachodu. Ciśnienie po południu sięgnie 996 hPa, waha się.