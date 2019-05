Prognoza pogody na jutro: miejscami burze z ulewnym deszczem

"W poniedziałek i we wtorek niewykluczone są trąby powietrzne" - 25-05-2019 Pogoda w Polsce w ciągu najbliższych dni będzie gwałtowna. Poprawa pogody, choć przynosząca ochłodzenie, przyjdzie niebawem. czytaj dalej

Do 23 stopni Celsjusza

Wieczorem na Podkarpaciu możliwe są lokalne opady deszczu i burze. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 6 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Podkarpaciu. Zachodni wiatr powieje słabo, w porywach burzowych rozpędzi się do 60 kilometrów na godzinę.

Na Pomorzu i Lubelszczyźnie popada przelotny deszcz, a na Podkarpaciu pojawią się burze. Uwaga: może podczas nich spaść od 10 do 30 litrów na metr kwadratowy deszczu. Poza tym będzie pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie od 15 st. C na Wybrzeżu do 23 st. C na Podkarpaciu. Zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie, w porywach burzowych rozpędzi się do 80 km/h.

Wideo Prognoza pogody na niedzielę

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność względną powietrza synoptycy prognozują na południu kraju. Tam może przekroczyć 80 procent. W pozostałej Polsce będzie oscylować wokół 60-70 procent. W przeważającej części kraju odczujemy komfort termiczny, a na północy - chłód. Na południu i północy warunki biometeorologiczne będą niekorzystne, a w pozostałych rejonach - neutralne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w niedzielę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 8 st. C. Powieje słaby i zachodni wiatr. Ciśnienie spadnie, o północy odnotujemy 999 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie 20 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Ciśnienie spadnie, po południu na barometrach zobaczymy 998 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Słupki termometrów wskażą minimalnie 8 st. C. Zachodni wiatr okaże się słaby. Ciśnienie spadnie, o północy będzie 1004 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 20 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z zachodu. Ciśnienie będzie spadać, po południu wyniesie 1001 hPa.

GDAŃSK

Alert RCB dla kolejnych powiatów. "Sytuacja jest poważna" - 25-05-2019 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o wysłaniu SMS-a z ostrzeżeniem dla kolejnych powiatów. W niektórych regionach poziom wód jest wciąż bardzo wysoki. W województwach podkarpackim i lubelskim obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne trzeciego stopnia, na Dolnym Śląsku - drugiego, a na Mazowszu - pierwszego. Na Śląsku sytuacja zaczyna się poprawiać - odwołano pogotowie przeciwpowodziowe w Bielsku-Białej. czytaj dalej

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna sięgnie 8 st. C. Z zachodu wiatr powieje słabo. Ciśnienie spadnie, o północy odnotujemy 1012 hPa.

DZIEŃ: przelotny deszcz. Temperatura wzrośnie do 15 st. C. Zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie spadnie, po południu barometry pokażą 1010 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Termometry wskażą minimalnie 9 st. C. Z zachodu wiać będzie słabo. Ciśnienie spadnie, o północy sięgnie 1001 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura nie przekroczy 21 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, z zachodu. Ciśnienie spadnie, po południu barometry pokażą 998 hPa.

KRAKÓW

NOC: wieczorem możliwe są przelotne opady deszczu lub burza. Później zrobi się pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 10 st. C. Z zachodu wiać będzie słabo. W porywach burzowych powieje do 60 km/h. Ciśnienie spadnie, o północy odnotujemy 987 hPa.

DZIEŃ: przelotny deszcz lub burza. Termometry pokażą maksymalnie 23 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach burzowych rozpędzi się do 80 km/h. Powieje z zachodu. Ciśnienie spadnie, po południu na barometrach zobaczymy 986 hPa.