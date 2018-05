Prognoza pogody na jutro: miejscami burzowo i z przelotnym deszczem

Powrót "prawdziwie letniej pogody". Najpierw burze, później gorące powietrze - 23-05-2018 Pogoda nie uspokoi się w najbliższych dniach - czekają nas kolejne burze, a wraz z nimi intensywne opady deszczu. Temperatura będzie konsekwentnie rosnąć. Nad północną i wschodnią Europą zakorzeni się wyż, który - jak mówi synoptyk TVN Meteo - przyniesie prawdziwie letnią pogodę w końcu maja i na początku czerwca. czytaj dalej

Przeważnie pogodna noc

W ciągu najbliższej doby południowa Polska pozostanie pod wpływem układu niżowego znad Adriatyku, w strefie frontu atmosferycznego. Na pogodę w pozostałej części kraju wpłynie wyż znad Skandynawii. Zostaniemy w umiarkowanie ciepłej masie powietrza polarnego.

Noc okaże się pogodna, jedynie na południu i południowym wschodzie pochmurna. Tam też wystąpią przelotne opady deszczu rzędu 1-10 litrów na metr kwadratowy. Początkowo możliwe są burze. Temperatura minimalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza na Pomorzu i Kujawach, przez 11 st. C w centrum kraju do 14 st. C na Podkarpaciu. Północno-wschodni i wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie, a na zachodzie i południu dość silnie.

Do 25 stopni w dzień

W ciągu dnia na południu i południowym wschodzie Polski zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Wystąpią też przelotne opady deszczu - do 10-20 l/mkw. - oraz burze z gradem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17 st. C na Wybrzeżu, przez 20 st. C na Żuławach, 24 st. C w centrum kraju do 25 st. C miejscami na zachodzie i południu. Północno-wschodni i wschodni wiatr okaże się przeważnie słaby i umiarkowany, okresami dość silny. W burzach osiągnie prędkość w porywach do 90 kilometrów na godzinę.

Wideo Prognoza pogody na czwratek

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność względną powietrza w ciągu dnia odnotujemy na południu Polski, gdzie przekroczy 80 procent. Na północy odczujemy komfort termiczny, a w pozostałych regionach ciepło. Warunki biometeorologiczne okażą się zróżnicowane. Od Ziemi Lubuskiej po Podlasie będą korzystne, w wąskim pasie od Dolnego Śląska po wschodnie Mazowsze neutralne, a na pozostałych obszarach kraju niekorzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w czwartek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do 10 st. C. Północno-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, wyniesie 1011 hPa.

"Pogodą dowodzą dwa ośrodki". IMGW ostrzega przed burzami z gradem - 23-05-2018 Pogoda dzieli dziś Polskę na pół - na północ ze słońcem i południe z burzami, którym będą towarzyszyć nawet opady gradu. Ostrzega przed nimi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. czytaj dalej

DZIEŃ: zachmurzenie okaże się małe i umiarkowane. Temperatura wzrośnie do 24 st. C. Słaby i umiarkowany, a okresami dość silny wiatr powieje z północnego wschodu. Ciśnienie bez większych zmian, około południa odnotujemy 1011 hPa.

TRÓJMIASTO

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 8 st. C. Północno-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, około północy barometry wskażą 1027 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie okaże się małe i umiarkowane. Temperatura dojdzie do 20 st. C. Słaby i umiarkowany, a okresami dość silny wiatr powieje z północnego wschodu. Ciśnienie bez większych zmian, około południa wyniesie 1028 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do 10 st. C. Wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, około północy odnotujemy 1014 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie okaże się małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 24 st. C. Przeważnie słaby i umiarkowany, a okresami dość silny wiatr powieje ze wschodu. Ciśnienie bez większych zmian, około południa wyniesie 1014 hPa.

WROCŁAW

NOC: zachmurzenie okaże się umiarkowane i duże. Początkowo możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie do 13 st. C. Wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, około północy barometry wskażą 1008 hPa.

Burze nie odpuszczają. Zagrzmiało na południowym wschodzie - 23-05-2018 Mieszkańcy południowej części kraju zmagają się dzisiaj z burzową aurą. Zobacz, gdzie pojawiły się wyładowania. czytaj dalej

DZIEŃ: zachmurzenie pozostanie małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 25 st. C. Wschodni wiatr powieje przeważnie słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie. Ciśnienie bez większych zmian, około południa odnotujemy 1007 hPa.

KRAKÓW

NOC: zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Początkowo popada przelotny deszcz, może zagrzmieć. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, około północy na barometrach zobaczymy 994 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie będzie umiarkowane, przejściowo duże. Wystąpią przelotne opady deszczu, może zagrzmieć. Temperatura wzrośnie do 25 st. C. Słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr powieje ze wschodu. Ciśnienie bez większych zmian, około południa wyniesie 993 hPa.