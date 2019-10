Dalszy ciąg październikowego lata. W poniedziałek nawet 25 stopni - 17-10-2019 Najbliższe dni upłyną na ogół pod znakiem pogodnej aury. Tylko w północnych regionach kraju przelotnie popada deszcz. W poniedziałek termometry pokażą miejscami nawet 25 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Słabe opady deszczu

Noc w zachodnich i północnych regionach kraju okaże się pochmurna, a na Pomorzu miejscami popada niewielki deszcz do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura wyniesie od 7 stopni Celsjusza na Śląsku i w Małopolsce, przez 9 st. C w centrum, do 11 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie południowy, słaby i umiarkowany.

W piątek będzie pochmurno z rozpogodzeniami, szczególnie na południu kraju. Na Pomorzu i krańcach zachodnich pojawią się opady deszczu do 5 l/mkw. Temperatura wyniesie od 16 st. C na Suwalszczyźnie, przez 19 st. C w centrum, do 22 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje z południa, słabo i umiarkowanie, na zachodzie okresami dość silnie.

Wideo Prognoza pogody na piątek

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza będzie oscylować w granicach od około 70 procent do ponad 80 proc. W przeważającej części kraju odczujemy komfort termiczny, na Podkarpaciu ciepło. W południowo-wschodniej Polsce warunki biometeo będą korzystne, w pasie od Śląska po Suwalszczyznę neutralne, a na pozostałym obszarze niekorzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w piątek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Jest amerykańska prognoza pogody na zimę dla Europy - 17-10-2019 Amerykanie przygotowali prognozę pogody na zimę 2019/2020 dla Europy. Wynika z niej, że w wielu miejscach mogą występować niebezpieczne sztormy, że nie zabraknie miejsc, w których będzie padał deszcz i że najzimniej będzie od Finlandii po Ukrainę. czytaj dalej

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura spadnie do 9 stopni Celsjusza. Wiatr będzie południowy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie stabilne, około północy wyniesie 1004 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z większymi przejaśnieniami. Termometry wskażą maksymalnie 19 st. C. Wiatr powieje z południa, słabo i umiarkowanie. Ciśnienie wolno spada, w Warszawie około południa 1002 hPa.



TRÓJMIASTO

NOC: pochmurno, okresami słaby deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 10 st. C. Wiatr będzie południowy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie stabilne, około północy wyniesie 1014 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami, możliwy słaby deszcz. Na termometrach zobaczymy do 17 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie wolno spada, około południa 1012 hPa.



POZNAŃ

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura spadnie do 10 st. C. Wiatr będzie południowy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie stabilne, około północy wyniesie 1004 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z większymi przejaśnieniami. Temperatura wyniesie 18 st. C. Wiatr powieje z południa, słabo i umiarkowanie. Ciśnienie wolno spada, około południa wyniesie 1001 hPa.



WROCŁAW

NOC: pogodnie. Termometry pokażą minimalnie 10 st. C. Wiatr będzie południowy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie stabilne, około północy wyniesie 1001 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z większymi przejaśnieniami. Temperatura wzrośnie do 19 st. C. Będzie wiał południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie wolno spada, około południa wyniesie 998 hPa.



KRAKÓW

NOC: pogodnie. Na termometrach zobaczymy minimalnie 7 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr.. Ciśnienie stabilne, około północy wyniesie 990 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura wzrośnie do 21 st. C. Wiatr będzie południowy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie wolno spada, około południa barometry pokażą 988 hPa.