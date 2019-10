Prognoza pogody na jutro: miejscami deszcz, może silniej powiać

Złota polska jesień, jednak z jednym "ale" - 16-10-2019 Przed nami ciepłe, jesienne dni. Miejscami może pokropić deszcz. W weekend temperatura wzrośnie do 22 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Za dnia lokalne opady

W nocy w województwach północnych będzie pochmurno i deszczowo. Spadnie do 10 l wody na metr kwadratowy. W pozostałej części kraju synoptycy przewidują pogodną aurę. Temperatura wyniesie od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Na północy możliwe są porywy do 40-60 km na godzinę. Powieje z południowego zachodu.

W ciągu dnia przelotne opady deszczu do 3 l/mkw wystąpią na Pomorzu i Ziemi Lubuskiej. Poza tym zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Termometry wskażą od 15 st. C na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Podkarpaciu. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy. Będzie miał południowo-zachodni kierunek. Ciśnienie w południe w Warszawie wzrośnie do 1004 hPa.

Wideo Prognoza pogody na czwartek

Warunki biometeorologiczne

Odczujemy komfort termiczny. Na północy biomet będzie niekorzystny, na pozostałym obszarze kraju - neutralny.

Wideo Warunki biometeorologiczne w czwartek

Prognoza pogody dla wybranych miast

Pierwszy antysmogowy chodnik powstaje w Krakowie - 16-10-2019 W Krakowie przy ul. Pawiej powstaje podłoże składające się ze specjalnej mieszanki betonu. Będzie ono oczyszczało powietrze ze spalin. czytaj dalej

NOC: zachmurzenie zmienne, okresami deszcz. Poza tym pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 9 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 40-60 km/h. Powieje z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy dojdzie do 1008 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie zmienne, okresami deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 16 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami powieje silniej z kierunku południowo zachodniego. Ciśnienie w południe wzrośnie w Gdańsku do 1014 hPa.



KRAKÓW

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 8 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy dojdzie do 989 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Termometry wskażą do 20 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z południowego zachodu. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 989 hPa.



POZNAŃ

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 9 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Powieje z południowego-zachodu. Ciśnienie około północy wzrośnie do 1004 hPa.

DZIEŃ: przeważnie słonecznie. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 17 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1006 hPa.

WARSZAWA

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do 9 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, okresami silniej, z południowo-zachodniego kierunku. Ciśnienie o północy wzrośnie do 1002 hPa.

DZIEŃ: na ogół słonecznie. Termometry wskażą do 18 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1004 hPa.



WROCŁAW

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 11 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy dojdzie do 1002 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy do 19 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 1002 hPa.