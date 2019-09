W najbliższym czasie to weekend będzie najchłodniejszy - 11-09-2019 Zapowiadają się na ogół pogodne dni, miejscami przelotnie popada deszcz. czytaj dalej

Możliwy deszcz

Noc zapowiada się pogodnie, tylko na Pomorzu Zachodnim po północy może popadać przelotny deszcz. Rano na południu możliwe są lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Termometry pokażą od 9 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 14 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie słaby, południowo-zachodni.

W czwartek na Pomorzu i Mazurach możemy spodziewać się opadów przelotnego deszczu. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Temperatura wyniesie od 20 st. C na Pomorzu do 25 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany zachodni wiatr.

Warunki biometeorologiczne

Najmniejszą wilgotność - poniżej 50 procent - odnotujemy na południowym wschodzie kraju. Będzie wzrastać w kierunku północno-zachodnim. Na przeważającym obszarze odczujemy ciepło, jedynie na północnym zachodzie - komfort termiczny. Biomet będzie na ogół neutralny.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Eks-Dorian w Europie. Jaką pogodę przyniesie Polsce? - 11-09-2019 Do Europy dotarł eks-Dorian, pozostałość po huraganie, który szalał od początku września na Bahamach. Z jego powodu zginęło co najmniej 50 osób. Sprawdź, jak wpłynie na pogodę w Polsce? czytaj dalej

NOC: pogodnie. Temperatura w nocy wyniesie 12 st. C. Powieje słaby, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie o północy sięgnie 1012 hektopaskali i będzie rosło.

DZIEŃ: pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 24 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie po południu wyniesie 1014 hPa i będzie rosło.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Południowo-zachodni wiatr powieje słabo. Ciśnienie o północy dosięgnie 1012 hPa i będzie rosło.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura wzrośnie do 22 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie po południu dosięgnie 1016 hPa i będzie rosło.

GDAŃSK

NOC: pogodnie. Termometry pokażą minimalnie 13 st. C. Powieje słaby, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie o północy dojdzie do 1022 hPa i będzie rosło.

DZIEŃ: po południu możliwy jest przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 20 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie po południu 1025 hPa i będzie rosło.

WROCŁAW

"Studzienki po prostu nie nadążały". Kołobrzeg po wtorkowych ulewach - 11-09-2019 Obfite opady deszczu, które we wtorek pojawiły się w Kołobrzegu, spowodowały mnóstwo utrudnień. Woda wdarła się między innymi do budynku szkoły. Jak stwierdził dyrektor placówki, przy każdej większej ulewie sytuacja się powtarza. czytaj dalej

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 12 st. C. Powieje słaby, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1011 hPa i będzie rosło.

DZIEŃ: pogodnie. Na termometrach zobaczymy 24 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie po południu osiągnie 1013 hPa i będzie rosło.

KRAKÓW

NOC: pogodnie, choć nad ranem może być mglisto. Termometry pokażą do 9 st. C. Wiatr będzie słaby, południowo-zachodni. Ciśnienie o północy dojdzie 1001 hPa i będzie rosło.

DZIEŃ: pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 25 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie po południu wyniesie 1002 hPa i będzie rosło.