Prognoza pogody na jutro: miejscami deszczowo i bardzo ciepło

Będzie padać, ale na horyzoncie widać także powrót mrozu - 09-02-2019 Na najbliższe dni synoptycy prognozują powrót opadów śniegu. Pod koniec nadchodzącego tygodnia może też chwycić mróz. Miejscami silniej powieje. czytaj dalej

Miejscami popada

W nocy zachmurzenie będzie zmienne. W regionach północnych wystąpią słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od -1 stopnia Celsjusza na Podkarpaciu do 5 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z południowego zachodu. Okresami osiągnie prędkość w porywach do 40-60 kilometrów na godzinę, a na Wybrzeżu do 80 km/h.

W ciągu dnia zachmurzenie pozostanie zmienne. Na północy oraz zachodzie kraju popada deszcz. Spadnie go maksymalnie 5 litrów na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 10 st. C w Małopolsce. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, południowy. Okresami w porywach powieje z prędkością do 70 km/h.

Wideo Prognoza pogody na niedzielę

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w ciągu dnia na ogół przekroczy 90 procent. Najniższa okaże się w regionach południowo-wschodnich, gdzie wyniesie około 80 procent. W całym kraju odczujemy komfort termiczny. Od Podlasia po Pomorze Zachodnie, Ziemię Lubuską i Dolny Śląsk pogoda wpłynie na samopoczucie niekorzystnie. Na pozostałym obszarze biomet okaże się neutralny.

Wideo Warunki biometeorologiczne w niedzielę

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Popada przelotny deszcz. Temperatura spadnie do 3 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni. Okresami powieje w porywach do 70 km/h. Ciśnienie waha się, o północy barometry wskażą 1005 hPa.

Porywy wiatru do 90 kilometrów na godzinę. Żółte alarmy - 09-02-2019 W niedzielę oraz w poniedziałek o poranku na południu kraju mogą wystąpić silne porywy wiatru. Miejscami mogą osiągać prędkość dochodzącą do 90 kilometrów na godzinę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia. czytaj dalej

DZIEŃ: pochmurno z opadami deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 7 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z południa. Okresami osiągnie prędkość w porywach do 60 km/h. Ciśnienie spada, w Gdańsku w południe odnotujemy 1001 hPa.

KRAKÓW

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 1 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni. Okresami w porywach powieje do 60 km/h. Ciśnienie waha się, o północy na barometrach zobaczymy 990 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie zmienne. Temperatura nie przekroczy 10 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z południa. Okresami rozpędzi się w porywach do 70 km/h. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 982 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do 3 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni. Okresami powieje w porywach do 60 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1002 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z opadami deszczu. Temperatura wzrośnie do 7 st. C. Umiarkowany i dość silny, południowy wiatr okresami osiągnie prędkość w porywach do 60 km/h. Ciśnienie spada, w południe barometry wskażą 992 hPa.

WARSZAWA

Pogodowa bomba cyklonowa nad Wielką Brytanią. Nie żyje mężczyzna - 08-02-2019 Nad Wielką Brytanią szaleje Erik. Prędkość porywów wiatru dochodzi do ponad 130 kilometrów na godzinę. czytaj dalej

NOC: zachmurzenie będzie zmienne. Nad ranem popada słaby deszcz, lokalnie marznący, powodujący gołoledź. Temperatura wyniesie minimalnie zero stopni. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z południowego zachodu. Okresami rozpędzi się w porywach do 60 km/h. Ciśnienie waha się, o północy odnotujemy 999 hPa.

DZIŚ: początkowo pogodnie. W ciągu dnia zachmurzenie wzrośnie, po południu wystąpią opady deszczu. Temperatura nie przekroczy 8 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, południowy. Okresami powieje w porywach do 60 km/h. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 994 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do 3 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, okresami o porywach do 60 km/h,. Ciśnienie rośnie, o północy odnotujemy 1000 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z opadami deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 9 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z południa. Okresami rozpędzi się w porywach do 70 km/h. Ciśnienie spada, w południe barometry wskażą 990 hPa.