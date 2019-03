Prognoza pogody na jutro: miejscami deszczowo. Maksymalnie 11 stopni

Ochłodzenie i przelotne opady. Po "gorącej" niedzieli zostaną tylko wspomnienia - 17-03-2019 Po wyjątkowo ciepłej niedzieli musimy być gotowi na ochłodzenie. W najbliższych dniach w wielu regionach przelotnie popada deszcz, a miejscami nawet deszcz ze śniegiem. czytaj dalej

Maksymalnie 11 stopni

Noc w całym kraju będzie deszczowa. Może spaść od 5 do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura wyniesie od 2 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 6 st. C na Podkarpaciu. Południowo-zachodni wiatr powieje umiarkowanie, w porywach rozpędzi się do 45 kilometrów na godzinę.

W poniedziałek deszczu możemy spodziewać się na wschodzie, Podkarpaciu i Pomorzu Zachodnim. Spadnie maksymalnie do 3 litrów wody na metr kwadratowy. W pozostałych regionach możemy liczyć na słońce. Termometry wskażą od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni będzie wiał umiarkowanie i dość silnie, w porywach osiągając do 60 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Na przeważającym obszarze kraju wilgotność powietrza utrzyma się w granicach 60 procent. Większa okaże się na krańcach północno-zachodnich i południowo-wschodnich, dochodząc do 70 procent. W całym kraju odczujemy chłód i wiatr. Warunki biometeorologiczne będą neutralne w pasie od Pomorza, przez Wielkopolskę, po Dolny Śląsk. Na pozostałym obszarze pogoda nie wpłynie na nasze samopoczucie.

WARSZAWA

NOC: okresami popada deszcz. Temperatura wyniesie 4 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany, w porywach osiągnie do 45 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 992 hektopaskali.

DZIEŃ: pogodnie. Termometry wskażą do 10 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z południowego zachodu, w porywach rozpędzi się do 50 km/h. Ciśnienie rośnie, po południu osiągnie 1000 hPa.

POZNAŃ

NOC: niewykluczone są opady deszczu. Termometry wskażą 4 st. C. Powieje umiarkowany, południowo-zachodni wiatr, który w porywach osiągnie do 45 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy barometry pokażą 995 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura dojdzie do 10 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie dość silny, w porywach powieje z prędkością do 55 km/h. Ciśnienie rośnie, po południu osiągnie wartość 1000 hPa.

GDAŃSK

NOC: spodziewane są opady deszczu. Termometry pokażą 3 st. C. Umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu, w porywach rozpędzi się do 45 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy wzrośnie do 1002 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Na termometrach zobaczymy 8 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 60 km/h. Ciśnienie rośnie, po południu dojdzie do 1008 hPa.

WROCŁAW

NOC: spadnie deszcz. Termometry wskażą 4 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, w porywach powieje z prędkością do 45 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 993 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Temperatura dojdzie do 11 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni, w porywach rozpędzi się do 55 km/h. Ciśnienie rośnie, po południu osiągnie 999 hPa.

KRAKÓW

NOC: popada deszcz. Temperatura spadnie do 6 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany, w porywach osiągnie do 45 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy dojdzie do 978 hPa.

DZIEŃ: deszczowo. Temperatura wyniesie 9 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z południowego zachodu, w porywach jego prędkość dojdzie do 50 km/h. Ciśnienie rośnie, po południu barometry pokażą 987 hPa.