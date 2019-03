Prognoza pogody na jutro: miejscami mroźna noc, w dzień silniejszy wiatr

Przed nami deszczowy i pochmurny czas - 02-03-2019 Kolejne dni przyniosą w pogodzie głównie opady deszczu. Utrudnieniem będą też porywy wiatru, które miejscami mogą być dość silne. Termometry pokażą miejscami maksymalnie 16 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Powieje porywisty wiatr

Czeka nas pochmurna noc, ale spodziewane są też rozpogodzenia. Na zachodzie może popadać słaby deszcz. Temperatura wyniesie od -5 stopni Celsjusza na Lubelszczyźnie do 4 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

Niedziela będzie pochmurna, popada też deszcz. Termometry pokażą od 5 st. C na Podlasiu do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, a w porywach osiągnie do 40-60 kilometrów na godzinę. Powieje z południowego zachodu. Na Wybrzeżu porywy mogą osiągnąć prędkość do 60-80 km/h.

Warunki biometeorologiczne

W całym kraju wilgotność powietrza wyniesie 90 procent. Odczujemy chłód, wiatr i wilgoć, a warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura wyniesie 1 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1010 hektopaskali.

DZIEŃ: pochmurno z opadami deszczu. Temperatura osiągnie 8 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z południowego zachodu, w porywach osiągnie 40-70 km/h. Ciśnienie spada, w Gdańsku, w południe osiągnie 1003 hPa.

KRAKÓW

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do -1 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy 989 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Termometry wskażą 9 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z południowego zachodu, w porywach osiągnie 40-60 km/h. Ciśnienie spada, w południe 984 hPa.

POZNAŃ

NOC: pochmurno. Na termometrach zobaczymy 2 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy barometry pokażą 1003 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z opadami deszczu. Temperatura wzrośnie do 9 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 40-60 km/h. Ciśnienie spada, w południe wzrośnie do 999 hPa.

WARSZAWA

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura spadnie do -3 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 1002 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy 8 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach powieje z prędkością wzrastającą do 40-60 km/h z południowego zachodu. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 996 hPa.

WROCŁAW

NOC: pochmurno. Temperatura minimalna wyniesie 4 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1000 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z opadami deszczu. Termometry pokażą 11 st. C. Synoptycy prognozują południow-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach rozpędzi się do 40-60 km/h. Ciśnienie spada, w południe barometry pokażą 996 hPa.