Choć niebo nad większością kraju będzie w sobotę pogodne, to trzeba się też liczyć z przelotnymi deszczami i burzami. Nadal będzie ciepło, do 27 stopni Celsjusza.

Wciąż burzowo

Noc będzie przeważnie pogodna, jednak nie wolna od gwałtownych zjawisk atmosferycznych. W pasie od Pomorza Gdańskiego, przez Warmię, Kujawy, Mazowsze, Ziemię Łódzką, Świętokrzyską, po Małopolskę i Górny Śląsk wystąpią przelotne opady deszczu oraz lokalne burze. Może w nich spaść do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy oraz powiać do 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura minimalna wyniesie od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 14 st. C w Małopolsce. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze zmiennych kierunków.

W ciągu dnia burze nie opuszczą Polski. Wraz z przelotnym deszczem wystąpią w pasie od Pomorza Gdańskiego przez Kujawy, Ziemię Łódzką, Wielkopolskę, po Śląsk. Podczas burzy może spaść do 10-30 l/mkw., a wiatr będzie osiągał prędkość w porywach do 60-90 km/h. Termometry wskażą maksymalnie od 22 st. C na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Poza okresami burz wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. W południe na warszawskich barometrach zobaczymy 1007 hPa.

Wideo Prognoza pogody na sobotę

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w ciągu dnia okaże się najwyższa w strefie burz - od Pomorza po Górny Śląsk. Przekroczy tam 80 procent. W całym okraju odczujemy ciepło. Warunki biometeorologiczne podzielą Polskę na pół, w regionach zachodnich będą niekorzystne, a we wschodnich - neutralne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w sobotę

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: przelotny deszcz, możliwa burza, a w trakcie niej opad do 10-20 l/mkw. oraz wiatr do 80 km/h. Temperatura nie spadnie poniżej 12 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1019 hPa.

DZIEŃ: przelotny deszcz i burza. Podczas niej spadnie do 30 l/mkw. deszczu, a wiatr osiągnie prędkość w porywach do 90 km/h. Możliwy grad. Temperatura wzrośnie do 23 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie podnosi się, w Gdańsku w południe odnotujemy 1021 hPa.

KRAKÓW

NOC: wystąpi przelotny deszcz, może zagrzmieć. W trakcie burz spadnie do 10-20 l/mkw. deszczu, a wiatr rozpędzi się do 80 km/h. Temperatura minimalna wyniesie 14 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 987 hPa.

DZIEŃ: będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy do 24 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie waha się, w południe odnotujemy 987 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do 12 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie rośnie, o północy na barometrach zobaczymy 1008 hPa.

DZIEŃ: popada przelotny deszcz z burzą (do 30 l/mkw. deszczu, porywy wiatru do 90 km/h). Może spaść grad. Temperatura dojdzie do 26 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1007 hPa.

WARSZAWA

NOC: wieczorem popada przelotny deszcz, może zagrzmieć. Podczas burzy spadnie do 10-20 l/mkw., a wiatr osiągnie prędkość w porywach do 80 km/h. Później pojawią się przejaśnienia. Temperatura minimalna wyniesie 12 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie waha się, o północy odnotujemy 1006 hPa.

DZIEŃ: początkowo będzie pogodnie, potem na ogół słonecznie. Temperatura wzrośnie do 24 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z południowego wschodu. Ciśnienie rośnie, w południe barometry wskażą 1007 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 12 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie rośnie, o północy odnotujemy 1004 hPa.

DZIEŃ: wystąpią przelotne opady deszczu. Może zagrzmieć. Prognozowana suma opadów w ciągu burz to 10-30 l/mkw., a prędkość wiatru do 90 km/h. Może spaść grad. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 27 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, w południe barometry wskażą 1002 hPa.