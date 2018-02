Prognoza pogody na jutro: miejscami śnieg, będzie do pięciu stopni

Czarno i czerwono na południu Polski. Uwaga na gęsty smog - 10-02-2018 W sobotę około godziny 19 w kilku regionach na południu Polski powietrze było fatalnej i złej jakości. Tylko na wschodzie kraju stan powietrza nie budził niepokoju. czytaj dalej

Miejscami popada śnieg

W nocy będzie pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie wystąpi zanikający słaby śnieg do 1-2 cm. Lokalnie możliwe są mgły i zamglenia. Temperatura osiągnie od -7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do -2 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr okaże się słaby, zmienny.

Niedziela będzie pochmurna z niewielkimi przejaśnieniami. W zachodniej części kraju wystąpią opady śniegu do 4 cm, przechodzące w deszcz do 1-3 l/mkw. Termometry pokażą od -1 st. C na Podlasiu do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje z południa. Na wschodzie będzie słaby, na zachodzie umiarkowany i dość silny w porywach do 60 km/h. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 998 hPa.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza będzie wysoka w całym kraju. Osiągnie od poniżej 80 procent w regionach na wschodzie i południowym wschodzie do ponad 90 proc. na północnym zachodzie i zachodzie kraju. Na wschodzie, w centrum i na południowym wschodzie odczujemy zimno, a na pozostałym obszarze - chłód. Warunki biometeorologiczne w całym kraju okażą się niekorzystne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: pochmurno. Temperatura minimalna -5 st. C. Wiatr słaby, z południa. Ciśnienie spada, o północy 1014 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna 2 st. C. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany, południowy. Ciśnienie spada, w Gdańsku, w południe 1007 hPa.

KRAKÓW

NOC: na ogół pochmurno. Temperatura minimalna -5 st. C. Wiatr słaby, południowy. Ciśnienie spada, o północy 985 hPa.

DZIEŃ: na ogół pochmurno. Temperatura maksymalna 2 st. C. Wiatr słaby, z południa. Ciśnienie spada, w południe 981 hPa.

POZNAŃ

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura minimalna -3 st. C. Wiatr słaby, południowy. Ciśnienie spada, o północy 1004 hPa.

DZIEŃ: na ogół pochmurno i opady śniegu. Temperatura maksymalna 4 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowy. Ciśnienie obniża się, w południe 997 hPa.

WARSZAWA

NOC: na ogół pochmurno. Temperatura minimalna -5 st. C. Wiatr na ogół słaby, zmienny. Ciśnienie z tendencją spadkową, o północy 1003 hPa.

DZIEŃ: na ogół pochmurno. Temperatura maksymalna 2 st. C. Wiatr na ogół słaby, z południa. Ciśnienie spada, w południe 998 hPa.

WROCŁAW

NOC: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura minimalna -4 st. C. Wiatr słaby, południowy. Ciśnienie obniża się, o północy 1000 hPa.

DZIEŃ: na ogół pochmurno i opady śniegu. Temperatura maksymalna 5 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, południowy. Ciśnienie w południe 994 hPa, spada.