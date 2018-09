Po pogodnej nocy nadejdzie słoneczny dzień. Po południu miejscami nastąpi zwrot w pogodzie - mogą wystąpić opady deszczu, a nawet burze. Temperatura wzrośnie nawet do 30 stopni Celsjusza.

Słonecznie i burzowo

Noc będzie pogodna. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 13 st. C w centrum do 16 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr powieje z południa, okaże się słaby i umiarkowany.

Od rana będzie słonecznie. Po południu i wieczorem na Pomorzu, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce wystąpią przelotne opady deszczu i burze - lokalnie może spaść grad. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 25 st. C na Suwalszczyźnie do 30 st. C na Dolnym Śląsku.Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, południowy. W porywach burzowych powieje z prędkością do 80 kilometrów na godzinę.

Wideo Prognoza pogody na piątek

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność powietrza odczujemy na północnym zachodzie. Będzie maleć w kierunku południowo-wschodnim. W całym kraju odczujemy gorąco, a na południowym zachodzie upał. Biomet okaże się na ogół neutralny. Pogoda wpłynie niekorzystnie na mieszkańców regionów zachodnich i Pomorza.

Wideo Warunki biometerologiczne na piątek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: bezchmurnie. Temperatura spadnie do 13 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 1005 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Temperatura wzrośnie do 27 st. C. Południowy, umiarkowany i dość silny wiatr okaże się porywisty. Ciśnienie spada, po południu odnotujemy 1000 hPa.

NOC: bezchmurnie. Temperatura minimalna wyniesie 14 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południa. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 1004 hPa.

DZIEŃ: rano będzie słonecznie. Po południu wystąpi przelotny deszcz lub burza. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 28 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, południowy. W porywach burzowych rozpędzi się do 80km/h. Ciśnienie spada, po południu wyniesie 998 hPa.



GDAŃSK

NOC: bezchmurnie. Temperatura spadnie do 13 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południa. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 1015 hPa.

DZIEŃ: rano słonecznie. Po południu popada przelotny deszcz lub zagrzmi. Temperatura dojdzie do 27 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, południowy. W porywach burzowych osiągnie prędkość do 80km/h. Ciśnienie spada, po południu odnotujemy 1009 hPa.



WROCŁAW

NOC: bezchmurnie. Temperatura minimalna wyniesie 16 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południa. Ciśnienie spada, o północy na barometrach zobaczymy 1002 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Termometry wskażą maksymalnie 30 st. C. Wiatr będzie porywistym umiarkowany i dość silny, południowy. Ciśnienie spada, po południu wyniesie 995 hPa.



KRAKÓW

NOC: bezchmurnie. Temperatura spadnie do 12 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południa. Ciśnienie spada, o północy odnotujemy 991 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie 28 st. C. Wiatr będzie porywisty, umiarkowany i dość silny. Powieje z południa. Ciśnienie spada, po południu barometry wskażą 988 hPa.