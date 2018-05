Prognoza pogody na jutro: miejscami zacznie się chmurzyć i zagrzmi

"Kończy się królestwo wyżu". Spodziewane alerty pogodowe dla połowy Polski - 07-05-2018 We wtorek front atmosferyczny przerwie spokój, jaki panuje w pogodzie. W najbliższych dniach nad krajem będą powstawać burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał prognozę ostrzeżeń. czytaj dalej

Miejscami burzowo

Noc będzie pogodna w prawie całym kraju. Jedynie nad południowym wschodem Polski na niebie pojawi się więcej chmur. Na Podkarpaciu wystąpią opady słabego deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza na Wybrzeżu i Kujawach, przez 8 st. C w centrum, do 10 st. C na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Słaby i umiarkowany (a na południowym wschodzie dość silny) wiatr powieje z północnego wschodu i wschodu.

W ciągu dnia zachmurzenie okaże się przeważnie małe i umiarkowane. W regionach południowych, południowo-wschodnich oraz w centrum kraju będzie wzrastać do dużego. Popada tam deszcz, może również zagrzmieć. W burzach spadnie do 10-30 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 21 st. C na wschodnim Pomorzu, przez 25 st. C w centrum, do 26 st. C na Pomorzu Zachodnim, w Wielkopolsce i na Mazowszu. Wschodni i północno-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny. W burzach osiągnie w porywach do 90 kilometrów na godzinę.

Wideo Prognoza pogody na wtorek

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w ciągu dnia najwyższa będzie na południu i południowym wschodzie kraju - tam przekroczy 70 procent. Odczujemy ciepło. Warunki biometeorologiczne podzielą Polskę na pół. Na północy i zachodzie będą neutralne, a na wschodzie i południu - niekorzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne we wtorek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do 10 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu. Ciśnienie obniża się, około północy wyniesie 1008 hPa.

Maj pokaże gwałtowne oblicze. Codziennie będą burze, spadnie grad - 07-05-2018 Po majówce z pogodą właściwie bez zarzutu, w najbliższych dniach majowa aura pokaże swe gwałtowne oblicze. Codziennie, od wtorku do soboty, mogą występować burze z gradem. Na pocieszenie - nadal wysoka temperatura, według prognoz dochodząca do 26 stopni. czytaj dalej

DZIEŃ: wciąż pogodnie. Termometry wskażą maksymalnie 26 st. C. Północno-wschodni wiatr przeważnie będzie słaby i umiarkowany, ale okresami rozpędzi się do silnego. Ciśnienie spada, około południa odnotujemy 1002 hPa.

TRÓJMIASTO

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 6 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie spada, około północy barometry wskażą 1022 hPa.

DZIEŃ: będzie pogodnie. Temperatura wzrośnie do 21 st. C. Słaby i umiarkowany, a okresami dość silny wiatr powieje z północnego wschodu. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 1020 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Temperatura nie spadnie poniżej 8 st. C. Wiatr północno-wschodni będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie obniża się, około północy odnotujemy 1010 hPa.

DZIEŃ: niebo pozostanie pogodne. Na termometrach w najcieplejszej chwili zobaczymy 26 st. C. Wschodni, słaby i umiarkowany wiatr, okresami stanie się dość silny. Ciśnienie spada, około południa barometry wskażą 1006 hPa.

WROCŁAW

Prognoza na 16 dni: bez przerwy ciepły maj - 06-05-2018 Czasami będzie aż 27 stopni. czytaj dalej

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 9 st. C. Północno-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, około północy odnotujemy 1006 hPa.

DZIEŃ: początkowo pogodnie. W późniejszych godzinach na niebie pojawi się więcej chmur. Po południu wystąpią przelotne opady deszczu, możliwa burza. Temperatura wzrośnie do 24 st. C. Wschodni, słaby i umiarkowany wiatr okresami będzie dość silny, a w burzy silny. Jego porywy mogą osiągnąć prędkość do 90 km/h. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 1000 hPa.

KRAKÓW

NOC: pogodnie. Temperatura w najchłodniejszym momencie wyniesie 9 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu. Ciśnienie spada, około północy odnotujemy 991 hPa.

DZIEŃ: początkowo będzie pogodnie, później pojawi się więcej chmur. Wystąpią przelotne opady deszczu, możliwa burza. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 22 st. C. Wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami dość silny. W burzy rozpędzi się w porywach do 90 km/h. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 986 hPa.