Prognoza pogody na jutro: miejscami zimna noc. W piątek zagrzmi

Może zagrzmieć

Nocą na Pomorzu i Podkarpaciu okresami popada deszcz. Poza tym powinno być pogodnie. Termometry pokażą od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 12 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby zachodni wiatr.

W piątek pogodnie będzie na wschodzie, Podkarpaciu i w centrum kraju. W pozostałych regionach od Pomorza w głąb kraju przemieszczać się będą przelotne opady deszczu z burzami. Na termometrach zobaczymy od 20 st. C na Kaszubach i Suwalszczyźnie do 24 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje umiarkowany zachodni wiatr, który w porywach burzowych osiągnie prędkość do 80 kilometrów na godzinę.

Wideo Prognoza pogody na piątek

Warunki biometeorologiczne

Najmniejszą wilgotność powietrza - poniżej 50 procent - odnotujemy na południowym wschodzie. Będzie zwiększać się w kierunku północno-zachodnim. W całym kraju odczujemy komfort termiczny. W części północno-zachodniej kraju panować będą niekorzystne warunki biometeorologiczne. Na pozostałym obszarze kraju będą neutralne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w piątek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pogodnie. Temperatura wyniesie minimalnie 7 st. C. Powieje słaby, zachodni wiatr. Ciśnienie o północy osiągnie 1011 hektopaskali i spada.

DZIEŃ: dużo słońca. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 23 st. C. Zachodni wiatr będzie umiarkowany. Ciśnienie po południu wyniesie 1009 hPa i spada.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Na termometrach zobaczymy minimalnie 8 st. C. Wiatr będzie słaby, zachodni. Ciśnienie o północy dojdzie do 1014 hPa i spada.

DZIEŃ: niewykluczony jest przelotny deszcz lub burza. Termometry wskażą maksymalnie 23 st. C. Zachodni wiatr na ogół okaże się umiarkowany, w porywach burzowych osiągnie do 80 km/h. Ciśnienie spada, po południu sięgnie 1011 hPa.

GDAŃSK

NOC: spodziewany jest przelotny deszcz. Temperatura minimalna w nocy osiągnie 9 st. C. Wiatr okaże się słaby, zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1021 hPa i spada.

DZIEŃ: przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 20 st. C. Zachodni wiatr będzie umiarkowany. Ciśnienie po południu osiągnie 1019 hPa i spada.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna w nocy wyniesie 7 st. C. Powieje słaby, zachodni wiatr. Na barometrach o północy zobaczymy 1010 hPa, ciśnienie spada.

DZIEŃ: przelotnie popada deszcz, niewykluczona jest burza. Termometry wskażą maksymalnie 24 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach burzowych osiągnie do 80 km/h, powieje z zachodu. Ciśnienie po południu wyniesie 1007 hPa i spada.

KRAKÓW

NOC: okresami może spaść deszcz. Na termometrach zobaczymy minimalnie 9 st. C. Wiatr będzie słaby, zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 997 hPa i spada.

DZIEŃ: pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie 22 st. C. Z zachodu wiać będzie umiarkowany wiatr. Ciśnienie po południu wyniesie 995 hPa i spada.