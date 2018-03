Zimowe opady na początku wiosny. Kierowcy, uważajcie na drogach - 21-03-2018 W części kraju nocą warunki do podróżowania będą trudne. Także w czwartek synoptycy przewidują opady deszczu ze śniegiem i śniegu, przez co drogi mogą zrobić się śliskie. czytaj dalej

W ciągu najbliższej doby północno-zachodnia część Polski dostanie pod wpływ zatoki niżowej i frontu atmosferycznego. Za frontem napłynie umiarkowanie chłodne i wilgotne powietrze polarne-morskie z północnego zachodu. Wyprze ono na wschód zimne powietrze arktyczne.

Noc zapowiada się pogodnie na południu, wschodzie i w centrum kraju. Poza tym od Pomorza na wschód przechodzić będą opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Termometry w nocy pokażą od -8 st. C na Rzeszowszczyźnie do 1 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

Miejscami deszczowo i śnieżnie

W czwartek na północy i zachodzie prognozowane są opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura maksymalna osiągnie od 3 st. C na Mazurach i Suwalszczyźnie do 6 st. C na Górnym Śląsku i w Małopolsce. Będzie wiał południowo-zachodni wiatr. Ma być umiarkowany i dość silny, a w porywach osiągnąć prędkość do 45 km/h.

Wideo Prognoza pogody na czwartek

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w ciągu dnia będzie najwyższa na północnym zachodzie kraju, gdzie wyniesie powyżej 80 procent. W całym kraju odczujemy chłód. Warunki biometeorologiczne będą zróżnicowane - niekorzystne w północno-zachodniej części kraju i neutralne w południowo-wschodniej.

Wideo Warunki biometeo w czwartek

Prognoza pogody dla poszczególnych miast:

WARSZAWA

Czekacie na prawdziwą wiosnę? W weekend pokaże się nam w pełnej krasie - 21-03-2018 W najbliższych dniach zima będzie dawała o sobie znać już tylko w północnych regionach Polski. Weekend natomiast zapowiada się wyjątkowo wiosennie. Nie będzie padać, zaświeci słońce, a termometry pokażą nawet 12 stopni Celsjusza. czytaj dalej

NOC: będzie pogodnie. Temperatura minimalna -3 st. C. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1009 hPa, spada.

DZIEŃ: pogodny dzień. Temperatura maksymalna wyniesie 5 st. C. Powieje wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 35 km/h, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1002 hPa i będzie spadać.

POZNAŃ

NOC: przelotny śnieg. Termometry pokażą minimalnie -1 st. C. Będzie wiał wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1011 hPa i spada.

DZIEŃ: prognozowany jest deszcz ze śniegiem. Rano możliwa gołoledź. Temperatura maksymalna 5 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 45 km/h, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe 1002 hPa i spada.

GDAŃSK

Łagodne zimy nie oznaczają, że będzie więcej komarów i kleszczy - 21-03-2018 Cieplejsze zimy nie mają przesadnie dużego wpływu na komary, kleszcze i drobnoustroje - przekonują biolodzy z Uniwersytetu Łódzkiego. czytaj dalej

NOC: spodziewane są przelotne opady śniegu. Termometry minimalnie pokażą -1 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie o północy 1018 hPa i spada.

DZIEŃ: w czwartek padać będzie deszcz ze śniegiem. Rano możliwa jest gołoledź. Temperatura maksymalnie wyniesie 5 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkośc do 45 km/h, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe 1012 hPa i spada.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Wartości temperatury spadną do -4 st. C. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie o północy 1010 hPa i spada.

DZIEŃ: pogodny poranek, później przelotne opady śniegu. Temperatura w dzień wyniesie 4 st. C. Będzie wiał wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 45 km/h, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe 1000 hPa i spada.

KRAKÓW

NOC: będzie pogodnie. W nocy temperatura spadnie do -5 st. C. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie o północy 1000 hPa i spada.

DZIEŃ: synoptycy przewidują pogodny dzień. Termometry pokażą maksymalnie 6 st. C. Będzie wiał wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach osiągający prędkość 35 km/h. Ciśnienie w południe 990 hPa i spada.