W nocy, jak i w piątek w dzień, w większości regionów należy spodziewać się deszczu. Temperatura nie spadnie poniżej zera, nie ma też co liczyć na opady śniegu.

Zima nadal jest gdzie indziej. Deszczowe dni w całej Polsce - 04-01-2018 W weekend odpoczniemy od silnych porywów wiatru, lecz od poniedziałku znów miejscami zawieje z prędkością 40-60 km/h. Termometry pokażą od 1 do 10 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Spadnie deszcz,choć nie wszędzie



Na Dolnym i Górnym Śląsku oraz w Małopolsce będzie pogodnie, jednak w pozostałych regionach można spodziewać się deszczu. Temperatura wzrośnie do 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i do 10 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr południowo-zachodni, który osiągnie prędkość do 60 kilometrów na godzinę.



Wideo Prognoza pogody na piątek

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza na południowo-zachodnich krańcach Polski będzie stosunkowo niska, poniżej 60 procent, ale na północnym wschodzie przekroczy 80 procent. Odczujemy komfort termiczny, jednak warunki biometeorologiczne - z powodu silnych porywów wiatru - okażą się niekorzystne w większości regionów. Na południowym zachodzie Polski warunki będą neutralne.​

Wideo Warunki biometeorologiczne w Polsce

Prognoza dla poszczególnych miast

WARSZAWA

Lawina porwała narciarzy. Zginęły dziewczynka i jej matka - 04-01-2018 Lawina, która zeszła w dolinie Val Venosta we włoskim Południowym Tyrolu, porwała grupę niemieckich narciarzy pozatrasowych. Zginęły dwie osoby - 11-letnia dziewczynka i jej matka. czytaj dalej Przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie do 3 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany, w porywach do 40 km/h, południowo-zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 985 hPa i będzie się wahać.

Dzień: Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 8 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 50km/h, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 985 hPa, po czym zacznie się wahać.



POZNAŃ

Noc: Przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 4 stopnie Celsjusza. Wiatr umiarkowany, w porywach do 45km/h, powieje z południowego zachodu. Barometry o północy wskażą 984 hPa, jednak wartość ta będzie się wahać.

Dzień: Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna osiągnie 8 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 55km/h. Ciśnienie w południe wyniesie 985 hPa i będzie się wahać.



GDAŃSK

Sypało przez 22 godziny z rzędu. Śnieżyce zamknęły lotniska i autostrady - 04-01-2018 Intensywne opady śniegu nawiedziły Chiny. Biało zrobiło się w większości kraju. Miejscami pokrywa śnieżna osiąga nawet 30 centymetrów. czytaj dalej Okresami spadnie deszcz. Temperatura minimalna to 4 stopnie Celsjusza. Powieje wiatr umiarkowany, w porywach do 50 km/h, południowo-zachodni. Ciśnienie o północy sięgnie 990 hPa, po czym się zawaha.



Dzień: Okresami spadnie deszcz. Termometry wskażą nawet 6 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60km/h, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 990 hPa, po czym zacznie się wahać.



WROCŁAW

Noc: Przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie do 4 stopni Celsjusza. Umiarkowany, południowo-zachodni wiatr w porywach osiągnie prędkość do 40km/h. Barometry o północy pokażą 982 hPa.

Dzień: Pogodnie. Na termometrach zobaczymy nawet 10 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany i dość silny - w porywach do 50km/h - powieje z południowego zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 985 hPa, po czym będzie się wahać.



KRAKÓW

"Absolutnie u nas nie widać zimy". Co więcej - wiosna może przyjść w lutym - 04-01-2018 Ci, którzy czekają na opady śniegu, mogą się poczuć rozczarowani. Prognozy długoterminowe dla Europy przygotowane przez Amerykanów i Rosjan mówią o tym, że tegoroczna zima będzie "ekstremalnie ciepła". Wiosna może przyjść już w lutym. czytaj dalej Przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie do 2 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany, w porywach do 40km/h, powieje z południowego zachodu. Ciśnienie o północy wyniesie 975 hPa, po czym będzie się wahać.



Dzień: Pogodnie. Słupki termometrów wskażą do 9 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 50km/h, powieje z południowego zachodu. Spodziewane ciśnienie w południe to 976 hPa, po czym zacznie się wahać.