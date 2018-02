Prognoza pogody na jutro: mróz, ale temperatura będzie bardzo zróżnicowana

Kulminacja tej fali mrozu nastąpi lada moment - 24-02-2018 W ciągu najbliższego tygodnia musimy liczyć się z utrudnieniami związanymi z bardzo niską temperaturą. To, że kulminacja tej fali mrozu nastąpi na początku tygodnia, nie oznacza, że w kolejnych dniach mróz ustąpi. Co więcej - także początek meteorologicznej wiosny możemy przywitać przy dwudziestostopniowym mrozie. czytaj dalej

Mroźna noc

Polska pozostanie pod wpływem potężnego wyżu znad Skandynawii, w zimnej masie powietrza pochodzenia arktycznego napływającej z północnego wschodu.

W ciągu nocy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Tylko na południowym wschodzie kraju niebo okaże się zachmurzone i wystąpią opady śniegu do 1-2 cm. Więcej chmur pojawi się również na Wybrzeżu i Pomorzu, gdzie również prognozowany jest śnieg. Temperatura minimalnie wyniesie od -18 st. C na Suwalszczyźnie, przez -15 st. C w centrum kraju, do -9 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr północno-wschodni okaże się słaby i umiarkowany.

Słoneczna niedziela

Niedzielne niebo okaże się przeważnie pogodne. Tylko na Pomorzu oraz południowym wschodzie kraju będzie pochmurno i spadnie śnieg do 1-2 cm. Temperatura wzrośnie do -12 st. C na Suwalszczyźnie, do -7 st. C w centrum kraju i do -2 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje słabo i umiarkowanie z północnego wschodu.

Wideo Prognoza pogody na niedzielę

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w centralnej i zachodniej części Polski utrzyma się na poziomie 60 procent. Na południu kraju, czyli tam, gdzie wystąpią opady, stężenie pary wodnej w powietrzu przekroczy 80 proc. W całym kraju będzie mroźno, a warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w niedzielę

Prognoza pogody dla poszczególnych miast

NOC: Będzie pochmurno z rozpogodzeniami, a okresami pojawią się opady śniegu. Temperatura spadnie do -12 st. C. Wiatr północno-wschodni okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie około północy osiągnie wartość 1034 hPa, lekko rośnie.

DZIEŃ: Zapowiada się pochmurnie z rozpogodzeniami i okresowymi opadami śniegu. Temperatura wzrośnie do -7 st. C. Pojawi się wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około południa osiągnie wartość 1034 hPa, nie zmienia się.

POZNAŃ

NOC: Będzie pogodnie. Temperatura minimalnie wyniesie -14 st. C. Powieje z północnego wschodu, słabo i umiarkowanie. Ciśnienie około północy osiągnie wartość 1022 hPa, lekko rośnie.

DZIEŃ: Utrzyma się pogodna aura. Termometry wskażą do -5 st. C. Wiatr z północnego wschodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie około południa osiągnie wartość 1022 hPa i pozostaje bez zmian.

WROCŁAW

NOC: Na zachmurzonym niebie pojawią się rozpogodzenia. Temperatura spadnie do -12 st. C. Północno-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie około północy osiągnie wartość 1015 hPa, lekko rośnie.

DZIEŃ: Będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie -4 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z północnego wschodu. Ciśnienie około południa osiągnie wartość 1015 hPa i pozostaje bez zmian.

KRAKÓW

NOC: Będzie pochmurno. Okresami wystąpią opady śniegu. Temperatura minimalna wyniesie -11 st. C. Pojawi się słaby i umiarkowany wiatr północno-wschodni. Ciśnienie około północy osiągnie wartość 1000 hPa, lekko rośnie.

DZIEŃ: Będzie pochmurno, a okresami popada śnieg. Temperatura wzrośnie do -8 st. C. Wiatr z północnego wschodu okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie około południa osiągnie wartość 1000 hPa i pozostaje bez zmian.