Prognoza pogody na jutro: mroźna i mglista noc

Zimno

Nocą na Mazurach, Podkarpaciu i w Małopolsce może popadać słaby deszcz. Na południu miejscami zrobi się mglisto - widzialność będzie ograniczona do 200-400 metrów. W pozostałych regionach powinno być pogodnie. Zrobi się mroźno - temperatura minimalna wyniesie od -2 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 4 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

Pogoda w środę na Mazurach, Podlasiu i częściowo na Mazowszu może przynieść niewielkie opady deszczu. W pozostałych regionach niebo będzie zachmurzone. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 st. C na Podlasiu do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany północno-zachodni wiatr.

Warunki biometeorologiczne

Największą wilgotność odczujemy na północnym wschodzie - przekroczy 80 procent. W całym kraju odczujemy chłód, a biomet będzie neutralny.

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1027 hektopaskali.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura wyniesie maksymalnie 9 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe 1029 hPa.

KRAKÓW

NOC: przelotny deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy sięgnie 997 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie 9 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 999 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Chwyci lekki mróz, temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy dojdzie do 1018 hPa.

DZIEŃ: utrzyma się małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna dojdzie do 10 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1020 hPa.

WARSZAWA

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1014 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie będzie zmienne. Temperatura dojdzie do 8 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1016 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna osiągnie 2 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1014 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Termometry pokażą maksymalnie 11 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe barometry wskażą 1014 hPa.