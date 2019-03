Prognoza pogody na jutro: mroźna, mglista noc. Po niej przyjdzie chłodny dzień

Prognoza pogody na 16 dni: ochłodzenie i szybki powrót ciepła - 31-03-2019 Po małym ochłodzeniu na samym początku kwietnia szybko ociepli się nawet do 20 stopni. czytaj dalej

Pełnia słońca. Wszędzie

W nocy na południu mogą pojawić się lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W pozostałych regionach powinno być pogodnie. Temperatura wyniesie od -3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 1 st. C na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej i Rzeszowszczyźnie. Synoptycy prognozują słaby wschodni i północno-wschodni wiatr.

Poniedziałek w całym kraju będzie słoneczny. Termometry pokażą od 8 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wschodni i północno-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Wideo Prognoza pogody na poniedziałek

Warunki biometeorologiczne

Największą wilgotność powietrza, przekraczającą 60 procent, odnotujemy na północnym wschodzie. Będzie zmniejszać się w kierunku południowo-zachodnim. Pomimo odczuwalnego chłodu w całym kraju, biomet zapowiada się korzystnie.

Wideo Warunki biometeorologiczne w poniedziałek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pogodnie. Temperatura wyniesie -1 st. C. Wiatr będzie słaby, północno-wschodni. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 1012 hektopaskali.

POZNAŃ

DZIEŃ: pogodnie. Termometry pokażą 10 st. Powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie po południu dojdzie do 1017 hPa, rośnie.

NOC: pogodnie. Temperatura osiągnie -1 st. C. Powieje słaby, wschodni wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1016 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Temperatura wzrośnie do 10 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni wiatr. Ciśnienie rośnie, jego wartość wzrośnie do 1018 hPa.

GDAŃSK

NOC: pogodnie. Temperatura wyniesie -1 st. C. Wschodni wiatr powieje słabo. Ciśnienie rośnie, o północy dojdzie do 1026 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Termometry pokażą 10 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni wiatr. Ciśnienie osiągnie po południu 1031 hPa, rośnie.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Na termometrach zobaczymy -1 st. C. Ze wschodu powieje słaby, wschodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1011 hPa, rośnie.

DZIEŃ: słonecznie. Temperatura wzrośnie do 10 st. C. Wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, po południu dojdzie do 1012 hPa.

KRAKÓW

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do 0 st. C. Powieje słaby, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie o północy osiągnie 998 hPa i rośnie.

DZIEŃ: słonecznie. Termometry pokażą 11 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu. Ciśnienie rośnie, po południu wyniesie 1000 hPa.