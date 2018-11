Najbliższe dni jeszcze zimne. Na horyzoncie widać ocieplenie - 28-11-2018 W kolejnych dniach nadal miejscami będzie mroźno, a odczucie chłodu spotęguje porywisty wiatr. W części kraju pojawią się słabe opady deszczu albo deszczu ze śniegiem. Pod koniec tygodnia zacznie jednak robić się cieplej. czytaj dalej

Mroźno na Podkarpaciu

Nadchodząca noc zapowiada się na ogół pogodnie, ale będzie mroźnie. Na drogach może być ślisko. Temperatura wyniesie od -9 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do -3 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. W zachodniej części kraju dość silny, w porywach do 70 kilometrów na godzinę.

W czwartek na niebie pojawi się niewiele chmur, nie będzie też z nich padać. Na termometrach zobaczymy od -5 st. C na Podkarpaciu do 3 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-wschodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 60 km/h. Na Wybrzeżu możliwe są porywy wiatru, osiągające prędkość ponad 80 km/h.

Wideo Prognoza pogody na czwartek

Warunki biometeorologiczne

Najniższą wilgotność powietrza, na poziomie poniżej 80 procent, odnotujemy na wschodzie. Będzie wzrastać w kierunku zachodnim. W całym kraju odczujemy chłód, a warunki biometeorologiczne okażą się korzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w czwartek

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Marznące opady, niewykluczony silny mróz. Prognoza zagrożeń pogodowych - 28-11-2018 W kolejnych dniach pogoda może stanowić zagrożenie. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewidują wydanie ostrzeżeń przed silnym wiatrem, mrozem i marznącymi opadami deszczu. czytaj dalej

NOC: na ogół pogodnie. Temperatura spadnie do -5 st. C. Wiatr z południowego zachodu okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie ponad 60 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1034 hektopaskali i zacznie spadać.

DZIEŃ: słonecznie. Temperatura wzrośnie do 0 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, okresami w porywach rozpędzi się do ponad 70 km/h. Ciśnienie spada, w Gdańsku, w południe barometry pokażą 1030 hPa.

KRAKÓW

NOC: pogodnie. Termometry pokażą -7 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, powieje z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1005 hPa i zacznie spadać.

DZIEŃ: słonecznie. Temperatura dojdzie do -1 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr z południowego zachodu, w porywach osiągający do 50 km/h. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1004 hPa.

POZNAŃ

NOC: na ogół pogodnie. Temperatura minimalna -5 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 60 km/h. Ciśnienie waha się, o północy barometry pokażą 1021 hPa i zacznie spadać.

DZIEŃ: na ogół słonecznie. Temperatura wzrośnie do 1 st. C. Z południowego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach może osiągnąć do 60 km/h. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1017 hPa.

WARSZAWA

W Gdańsku zima. Śnieg na waszych zdjęciach - 28-11-2018 Śnieg pojawił się nie tylko w górach i na pogórzu. W środę rano zabielił się również Gdańsk. Zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt 24. czytaj dalej

NOC: pogodnie. Temperatura wyniesie -5 st. C. Południowo-zachodni wiatr powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 1024 hPa i zacznie spadać.

DZIEŃ: na ogół słonecznie. Termometry pokażą -2 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, okresami w porywach rozpędzi się do 60 km/h. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1022 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do -5 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 60 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1018 hPa i zacznie spadać.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura wzrośnie do 3 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie ponad 60 km/h. Ciśnienie w południe wyniesie 1015 hPa, spada.