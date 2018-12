Prognoza pogody na jutro: mroźna noc, cieplejszy dzień

Fala ciepłego powietrza napłynie do Polski. Przeszkodzi nam deszcz i wiatr - 01-12-2018 Przed nami pogodowa zmiana. W kolejnych dniach zrobi się cieplej. Miejscami termometry pokażą nawet 11 stopni Celsjusza. Niestety, aura nie będzie nas rozpieszczać - w wielu regionach będzie padał deszcz, powieje też silny wiatr. czytaj dalej

Nawet 7 stopni Celsjusza

Nadchodząca noc okaże się pochmurna. Na południu i południowym wschodzie kraju możliwe są słabe opady śniegu, a na Pomorzu słabe opady śniegu z deszczem oraz deszczu. Temperatura wyniesie od -10 st. C na Podlasiu, przez -2 st. C w centrum kraju, po 2 st. C na Pomorzu Zachodnim. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Tylko na zachodzie może powiać silniej, w porywach rozpędzi się do 50 kilometrów na godzinę.

W niedzielę na niebie utrzymają się chmury. Na zachodzie może spaść deszcz do 5 litrów na metr kwadratowy. Miejscami na północy mogą wystąpić opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Termometry pokażą od 0 st. C na Podlasiu, przez 4 st. C w centrum kraju, po 7 st. C na Ziemi Lubuskiej. Z południa powieje umiarkowany i dość silny wiatr, jego porywy mogą osiągnąć 50-70 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza będzie najniższa na północnym wschodzie - wyniesie poniżej 70 procent. Będzie zwiększać się w kierunku południowo-zachodnim. Mieszkańcy wschodu odczują zimno - tam warunki biometeorologiczne będą neutralne. Na zachodzie odczujemy chłód i możemy spodziewać się niekorzystnego biometu.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do -5 st. C. Z południa powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie spadać, około północy wyniesie 1005 hektopaskali.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura wzrośnie do 4 st. C. Wiatr będzie południowy, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie spadać, około południa wyniesie 1001 hPa.

TRÓJMIASTO

NOC: pochmurno, możliwy słaby deszcz ze śniegiem. Termometry wskażą -2 st. C. Z południa powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, około północy barometry pokażą 1015 hPa.

DZIEŃ: pochmurno, możliwe słabe opady deszczu ze śniegiem. Temperatura wzrośnie do 3 st. C. Powieje południowy, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 1009 hPa.

POZNAŃ

NOC: pochmurno. Temperatura wyniesie 0 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr, okresami silniejszy. Ciśnienie spada, około północy barometry pokażą 1004 hPa.

DZIEŃ: pochmurno, możliwe słabe opady deszczu. Termometry pokażą 5 st. C. Z południa powieje umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 996 hPa.

WROCŁAW

NOC: pochmurno. Na termometrach mieszkańcy Wrocławia zobaczą 0 st. C. Południowy wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, około północy wyniesie 1002 hPa.

DZIEŃ: pochmurno, okresami opady deszczu. Termometry pokażą 6 st. C. Powieje południowy, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie spada, około południa barometry wskażą 995 hPa.

KRAKÓW

NOC: pochmurno z przejaśnieniami, możliwy słaby śnieg. Temperatura spadnie do -4 st. C. Wiatr okaże się południowy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, około północy wyniesie 993 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą 4 st. C. Z południa powieje umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 990 hPa.