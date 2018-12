Prognoza pogody na jutro: mroźna noc, czwartek z opadami śniegu

Noc w całym kraju będzie pochmurna. Będzie mroźno, miejscami temperatura spadnie do -7 stopni Celsjusza. Mróz nie ustąpi w dzień, a dodatkowo przyjdzie nam się też zmierzyć z opadami śniegu.

Pochmurno i ze śniegiem

Zapowiada się pochmurna noc. Mieszkańcy zachodu mogą spodziewać się opadów śniegu, deszczu ze śniegiem oraz marznącego deszczu powodującego gołoledź. Na Podkarpaciu wystąpią mgły osadzające szadź. Temperatura w nocy wyniesie od -7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 1 st. C na zachodzie. Powieje słaby, południowo-wschodni wiatr.

W czwartek chmury zasnują niebo w całym kraju. Od zachodu w głąb kraju przemieszczać się będzie strefa opadów śniegu przechodzących w deszcz ze śniegiem oraz marznący deszcz powodujący gołoledź. Najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie i Podlasiu, termometry pokażą tam -5 st. C. Najcieplejsze okaże się Pomorze Zachodnie - tam temperatura wzrośnie do 4 st. C. Południowo-wschodni wiatr powieje słabo.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza będzie najniższa na wschodzie, w granicach 80 procent. Będzie zwiększać się ku zachodowi. W części zachodnich regionów będzie chłodno, a na pozostałym obszarze kraju - zimno. W całym kraju możemy spodziewać się niekorzystnych warunków biometeorologicznych.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pochmurno. Temperatura w nocy wyniesie -4 st. C. Powieje słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie będzie spadać, o północy wyniesie 1011 hektopaskali.

DZIEŃ: pochmurno, opady śniegu. Temperatura wzrośnie w dzień do -1 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie spada, po południu wyniesie 1008 hPa.

POZNAŃ

NOC: pochmurno, może popadać śnieg. Termometry pokażą w nocy 0 st. C. Wiatr okaże się słaby, powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, o północy barometry pokażą 1008 hPa.

DZIEŃ: pochmurno, synoptycy zapowiadają opady deszczu ze śniegiem. Temperatura wyniesie 2 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie spada, po południu wyniesie 1006 hPa.

GDAŃSK

NOC: pochmurno, możliwe opady śniegu. Temperatura spadnie do -2 st. C. Wiatr będzie słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie spada, o północy barometry pokażą 1020 hPa.

DZIEŃ: pochmurno, niewykluczone są opady śniegu. Termometry pokażą 0 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, po południu wyniesie 1019 hPa.

WROCŁAW

NOC: pochmurno, może też spaść śnieg. Termometry pokażą -1 st. C. Słaby wiatr okaże się południowo-wschodni. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 1005 hPa.

DZIEŃ: pochmurno. Wystąpią opady deszczu ze śniegiem. Temperatura wzrośnie do 2 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, po południu wyniesie 1004 hPa.

KRAKÓW

NOC: pochmurno, pojawić się może mgła osadzająca szadź, ograniczająca widoczność do 200 metrów. Termometry pokażą -6 st. C. Powieje słaby, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 997 hPa.

DZIEŃ: pochmurno, niewykluczone opady śniegu. Temperatura wzrośnie do -1 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie spada, po południu barometry wskażą 995 hPa.