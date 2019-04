Prognoza pogody na jutro: mroźna noc i lokalne przelotne opady deszczu ze śniegiem

Czeka nas zwrot ku zimie. Miejscami tylko kilka stopni i deszcz ze śniegiem - 09-04-2019 W kolejnych dniach kwietniowa aura przypomni o swojej przewrotności. Czeka nas duże ochłodzenie - miejscami termometry pokażą tylko kilka stopni. To oznacza, że możemy spodziewać się opadów deszczu ze śniegiem. czytaj dalej

W ciągu najbliższej doby Polska dostanie się pod wpływ klina wysokiego ciśnienia związanego z wyżem Katharina znad Morza Norweskiego. Napłynie zimne powietrze arktyczne, morskie z rejonu Skandynawii.

W nocy na Mazurach i Suwalszczyźnie spodziewane są opady deszczu i śniegu. Poza tym w pozostałej części kraju powinno być pogodnie. Temperatura osiągnie wartość od -3 stopni Celsjusza w centrum do 4 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby, północno-wschodni wiatr.

Miejscami tylko 5 stopni

W ciągu dnia na Kaszubach, Mazurach i Suwalszczyźnie wystąpią opady deszczu ze śniegiem. Na pozostałym obszarze możemy liczyć na słońce. Temperatura wyniesie od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Podkarpaciu. Z północnego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Wideo Prognoza pogody na środę

Warunki biometeorologiczne

Na przeważającej części kraju wilgotność powietrza utrzyma się na poziomie poniżej 60 procent. Większą odnotujemy na północnym wschodzie i północnym zachodzie - tam przekroczy 70 procent. W całym kraju odczujemy chłód, a biomet okaże się neutralny.

Wideo Warunki biometerologiczne na środę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do -2 st. C. Wiatr będzie słaby, północno-wschodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1002 hektopaskali i rośnie.

DZIEŃ: słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie 9 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu. Ciśnienie po południu osiągnie 1003 hPa i rośnie.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Temperatura będzie oscylować w granicach -3 st. C. Powieje słaby, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie o północy osiągnie 1005 hPa i rośnie.

DZIEŃ: słonecznie. Termometry wskażą 9 st. C. Północno-wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie po południu wyniesie 1006 hPa i rośnie.

GDAŃSK

NOC: bezchmurnie. Termometry pokażą -1 st. C. Powieje słaby, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie o północy osiągnie 1017 hPa i rośnie.

DZIEŃ: przelotnie popada deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą 6 st. C. Północno-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie po południu dojdzie do 1018 hPa i rośnie.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do 1 st. C. Północno-wschodni wiatr będzie słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1000 hPa i rośnie.

DZIEŃ: słonecznie. Temperatura wzrośnie do 11 st. C. Prognozowany jest słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie po południu będzie oscylować w granicach 1001 hPa i rośnie.

KRAKÓW

NOC: bezchmurnie. Termometry wskażą 4 st. C. Wiatr okaże się słaby, północno-wschodni. Ciśnienie o północy dojdzie do 985 hPa i rośnie.

DZIEŃ: dużo słońca. Na termometrach zobaczymy 12 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie po południu osiągnie 986 hPa i rośnie.