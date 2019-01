Prognoza pogody na jutro: mroźna noc. Ostrzegamy przed śliskością

Czeka nas nawet 10 stopni Celsjusza - 30-01-2019 Do niedzieli z każdym kolejnym dniem będzie robić się coraz cieplej - w sobotę termometry pokażą nawet 10 stopni Celsjusza. Przewidujemy także, że w ciągu najbliższych pięciu dni będzie nam towarzyszył śnieg i deszcz ze śniegiem. czytaj dalej

Polska pozostaje pod wpływem układu niskiego ciśnienia znad Bałkanów. Dodatkowo pogodę na wschodzie Polski będzie kształtował słaby front atmosferyczny.

W nocy na północnym wschodzie, wschodzie i w centrum kraju będzie pochmurno, z niewielkimi opadami śniegu do 1-2 centymetrów. Na pozostałym obszarze kraju będzie pogodnie. Uwaga: zrobi się niebezpiecznie ślisko! Temperatura minimalna wyniesie od -7 st. C na Śląsku, przez -4 st. C w centrum kraju, do -2 st. C na Lubelszczyźnie. Wiatr, południowo-wschodni i wschodni, na ogół będzie wiał słabo i umiarkowanie, tylko na Wybrzeżu dość silnie.

Polska wciąż podzielona

W czwartek na północnym wschodzie i wschodzie kraju niebo będzie zachmurzone. W tych częściach Polski słabo popada śnieg, który na Podkarpaciu przejdzie w śnieg z deszczem. Aura dopisze mieszkańcom pozostałych terenów. Wciąż będzie ślisko. Na termometrach zobaczymy od -2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 2 st. C w centrum kraju, do 3 st. C południowym zachodzie. Wiatr, południowo-wschodni i wschodni, powieje słabo i umiarkowanie.

Wideo Prognoza pogody na czwartek

Warunki biometeorologiczne

Najmniejszą wilgotność powietrza odnotujemy na zachodzie. Tam nie przekroczy ona 80 procent. Im dalej na wschód, tym większa wilgotność. Wschodnia część kraju odczuje zimno i wilgoć, a zachodnia - chłód. Biomet będzie zróżnicowany. W województwach zachodnich dopisze, w pasie od Pomorza po Opolszczyznę będzie neutralny, a na pozostałym obszarze kraju - niekorzystny.

Wideo Warunki biometeorologiczne w czwartek

Prognoza pogody dla wybranych miast

Prognoza pogody dla Warszawy

Noc: pochmurno, opady śniegu. Temperatura minimalna min. -3 stopnie Celsjusza. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w Warszawie około północy 994 hektopaskali, waha się.

Dzień: zachmurzenie duże z przejaśnieniami, możliwy słaby śnieg do 1 cm. Temp. maks. 1 st. C. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w Warszawie około południa 991 hPa, spada.

Prognoza pogody dla Trójmiasta

Noc: pochmurno, okresami opady śniegu. Temp. min. -6 st. C. Wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie około północy 1006 hPa, waha się.

Dzień: zachmurzenie duże z przejaśnieniami, możliwy słaby śnieg do 1 cm. Temp. maks. -1 st. C. Wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około południa 1005 hPa, spada.

Prognoza pogody dla Poznania

Noc: pochmurno z rozpogodzeniami. Temp. min. -5 st. C. Wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około północy 992 hPa, waha się.

Dzień: zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temp. maks. 2 st. C. Wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około południa 991 hPa, spada.

Prognoza pogody dla Wrocławia

Noc: pogodnie. Temp. min. -6 st. C. Wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około północy 988 hPa, waha się.

Dzień: zachmurzenie małe i umiarkowane. Temp. maks. 3 st. C. Wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około południa 988 hPa, spada.

Prognoza pogody dla Krakowa

Noc: pochmurno. Temp. min. -5 st. C. Wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około północy 978 hPa, waha się.

Dzień: zachmurzenie małe i umiarkowane. Temp. maks. 0 st. C. Wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około południa 976 hPa, spada.