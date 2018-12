Prognoza pogody na jutro: mroźna noc, w ciągu dnia maksymalnie trzy stopnie

Śnieg, deszcz ze śniegiem i deszcz. Może też mocniej powiać - 17-12-2018 W najbliższych dniach czekają nas opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Pod koniec tygodnia z zachodu przyjdzie nieznaczne ocieplenie. Okresami może też mocniej powiać. czytaj dalej

Trochę śniegu, trochę deszczu

W nocy na niebie pojawi się dużo chmur. Na północno-wschodnich krańcach kraju wystąpią słabe opady śniegu - poniżej jednego centymetra. Lokalnie wystąpią mgły i zamglenia. Uwaga - będzie ślisko. Termometry pokażą minimum od -9 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez -7 st. C w centrum kraju, do -2 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje słabo z kierunków zachodnich.

We wtorek na zachodzie i południowym zachodzie kraju pojawi się duże zachmurzenie. Słabo popada śnieg do około 1-2 centymetrów i deszcz ze śniegiem do 3 litrów na metr kwadratowy. W pozostałych regionach kraju będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna wyniesie od -3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 0 st. C w centrum, do 3 st. C na zachodzie. Słabo i umiarkowanie powieje z południa.

Wideo Prognoza pogody na wtorek

Warunki biometeorologiczne

Największą wilgotność powietrza odnotujemy na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Mieszkańcy większości regionów Polski odczują zimno. Na zachodzie kraju dominować będzie chłód. Podobny podział będzie dotyczył biometu. Na zachodzie i południowym zachodzie okaże się niekorzystny, a w pozostałej części kraju neutralny.

Wideo Warunki biometeorologiczne we wtorek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

NOC: pochmurno. Na termometrach zobaczymy minimum -7 st. C. Zmienny wiatr okaże się słaby. Około północy ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali.

DZIEŃ: zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna sięgnie -1 st. C. Wiatr z kierunku południowego powieje słabo i umiarkowanie. Do południa ciśnienie wzrośnie do 1016 hPa.

TRÓJMIASTO

NOC: pochmurno. Temperatura minimalna wyniesie -5 st. C. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Około północy barometry pokażą 1027 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie duże. Termometry pokażą maksymalnie -1 st. C. Słabo i umiarkowanie powieje z południa. Ciśnienie w południe sięgnie 1028 hPa.

POZNAŃ

NOC: pochmurno. Temperatura minimalna wyniesie -4 st. C. Powieje słabo z kierunku południowo-zachodniego. Około północy ciśnienie sięgnie 1016 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie duże. Mogą pojawić się słabe opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 2 st. C. Wiatr z kierunku południowego powieje słabo i umiarkowanie. W południe ciśnienie osiągnie 1017 hPa.

WROCŁAW

NOC: pochmurno. Termometry pokażą minimum -2 st. C. Wiatr okaże się słaby, z południowego zachodu. O północy ciśnienie wyniesie 1012 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie duże. Pojawią się słabe opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna sięgnie 3 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z kierunku południowego. Około południa na barometrach zobaczymy 1013 hPa.

KRAKÓW

NOC: pochmurno. Na termometrach zobaczymy minimum -8 st. C. Z kierunku zachodniego powieje słaby wiatr. Ciśnienie około północy sięgnie 1000 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna wyniesie 0 st. C. Powieje z południa, słabo i umiarkowanie. Do południa ciśnienie wzrośnie do 1001 hPa.