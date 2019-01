Nocą w niektórych regionach chwyci mróz. Początek tygodnia przyniesie odwilż, miejscami temperatura wzrośnie do 5 stopni Celsjusza. W całym kraju spodziewane są opady śniegu bądź śniegu z deszczem.

Prognoza na 16 dni: mróz wycofuje się z Polski - 27-01-2019 Rosyjski mróz powoli ustępuje miejsca idącej od Atlantyku odwilży. czytaj dalej

Ponury początek tygodnia

Noc okaże się na ogół pochmurna. Na Suwalszczyźnie popada śnieg. Na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim możemy spodziewać się deszczu ze śniegiem, a na Pomorzu Gdańskim, Warmii i Mazurach wystąpią marznące opady powodujące gołoledź. Miejscami mogą utworzyć się mgły. Temperatura wyniesie od -5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 1 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje z południa. Na Wybrzeżu w porywach jego porywy osiągną prędkość do 60 kilometrów na godzinę.

Poniedziałek nie przyniesie większej zmiany w pogodzie. W całym kraju musimy być przygotowani na opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na Podlasiu deszcz będzie zamarzać, powodując gołoledź. Temperatura wyniesie od -1 st. C na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Z południa powieje słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy wiatr.

Wideo Prognoza pogody na poniedziałek

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w całym kraju przekroczy 90 procent. Odczujemy wilgoć i chłód, a pogoda wpłynie negatywnie na nasze samopoczucie.

Wideo Warunki biometeo w poniedziałek

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Tragiczne skutki mrozu. Trzy osoby zamarzły, dwie zatruły się czadem - 27-01-2019 W sobotę trzy osoby zamarzły, a dwie zatruły się czadem - poinformowało w niedzielę na Twitterze Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. "Reagujcie, gdy ktoś potrzebuje pomocy" - apelują służby. czytaj dalej

NOC: pochmurno. Popada deszcz ze śniegiem, miejscami marznący, powodujący gołoledź. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, południowy, okresami jego porywy wzrosną do 60 km/h. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 992 hektopaskali.

DZIEŃ: pochmurno. Wystąpią opady deszczu ze śniegiem i deszczu. Na termometrach zobaczymy 2 st. C. Południowy wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w Gdańsku, w południe barometry pokażą 993 hPa.

KRAKÓW

NOC: pochmurno. Termometry pokażą -1 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z południa. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 968 hPa.

DZIEŃ: pochmurno. Popada deszcz ze śniegiem i deszcz. Temperatura wyniesie 2 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa. Ciśnienie spada, w południe wartość na barometrach wyniesie 966 hPa.

POZNAŃ

NOC: na ogół pochmurno. Temperatura wyniesie 0 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 980 hPa.

DZIEŃ: pochmurno. Synoptycy prognozują deszcz ze śniegiem i deszcz. Termometry wskażą 4 st. C. Południowy wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe barometry pokażą 983 hPa.

WARSZAWA

Ślisko i niebezpiecznie na drogach. Ostrzeżenia i prognoza zagrożeń - 27-01-2019 W wielu regionach Polski pogoda będzie niebezpieczna - obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptycy przygotowali też prognozę zagrożeń z której wynika, że groźna aura będzie nam towarzyszyć w kolejnych dniach. czytaj dalej

NOC: pochmurno. Na termometrach zobaczymy -2 st. C. Południowy i południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy dojdzie do 983 hPa.

DZIEŃ: pochmurno. Okresami wystąpią opady deszczu ze śniegiem lub deszczu. Temperatura wzrośnie do 2 st. C. Południowy wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 982 hPa.

WROCŁAW

NOC: pochmurno. Spadnie deszcz ze śniegiem i deszcz. Temperatura wyniesie 0 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 978 hPa.

DZIEŃ: pochmurno. Popada deszcz ze śniegiem i deszcz. Termometry pokażą 5 st. C. Południowy i południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 980 hPa.