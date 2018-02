Prognoza pogody na jutro: mroźna noc, w dzień maksymalnie trzy stopnie

"Zbliża się bardzo mroźna pogoda". Dotyczy to nie tylko nocy - 20-02-2018 W najbliższych dniach temperatura będzie spadać "na łeb, na szyję". Czwartek okaże się ostatnim dniem, podczas którego termometry pokażą dodatnie wartości, jednak nocami ściśnie już tęgi mróz. Niebo będzie przeważnie pochmurne, ale możemy liczyć na przejaśnienia. czytaj dalej

Miejscami mroźno

Noc okaże się pochmurna, pojawią się jednak przejaśnienia. Na wschodzie kraju wystąpią słabe opady śniegu - spadnie go maksymalnie jeden centymetr. Lokalnie, a zwłaszcza na północy, możliwe są mgły i zamglenia. Temperatura minimalna wyniesie od -8 stopni Celsjusza na Lubelszczyźnie, przez -5 w centrum i na południu do -4 st. C na Pomorzu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu.

Niebo pozostanie przykryte chmurami, jednak wciąż możemy liczyć na przejaśnienia. Na wschodzie nie ustaną opady śniegu (do 1 cm), będą jednak zanikać. Temperatura wzrośnie do -3 st. C na Podlasiu, przez 2 st. C w centrum do 3 st. C w najcieplejszych regionach - na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie waha się, w południe na warszawskich barometrach zobaczymy 1010 hPa.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w ciągu dnia będzie się wahać w okolicach 80-90 procent. W całym kraju odczujemy zimno. Pogoda wpłynie korzystnie na samopoczucie mieszkańców całej Polski.

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

NOC: Będzie pochmurno, ale z przejaśnieniami. Temperatura spadnie do -4 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1025 hPa.

DZIEŃ: Wciąż pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura wzrośnie do 1 st. C. Północno-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, w Gdańsku w południe barometry odnotują 1025 hPa.

KRAKÓW

NOC: Będzie pochmurno, ale pojawią się przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy najmniej -5 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego-wschodu. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 989 hPa.

DZIEŃ: Pochmurno z przejaśnieniami. Popada słaby śnieg. Temperatura wzrośnie do zera stopni. Północno-wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 989 hPa.

POZNAŃ

NOC: Będzie pochmurno, ale z przejaśnieniami. Temperatura spadnie do -5 st. C. Północno-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 1012 hPa.

DZIEŃ: Niebo pozostanie pochmurne, pojawią się też przejaśnienia. Temperatura maksymalna wyniesie 2 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu. Ciśnienie waha się, w południe odnotuje się 1012 hPa.

WARSZAWA

NOC: Pochmurno z przejaśnieniami. Wystąpią słabe opady śniegu. Temperatura spadnie do -6 st. C Wiatr będzie słaby, północno-wschodni. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1010 hPa.

DZIEŃ: Wciąż pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura wzrośnie do 2 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu. Ciśnienie waha się, w południe odnotuje się 1010 hPa.

WROCŁAW

NOC: Będzie pochmurno, ale z przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie -5 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 1006 hPa.

DZIEŃ: Niebo pozostanie pochmurne, pojawią się też przejaśnienia. Temperatura wzrośnie do 3 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 1006 hPa.